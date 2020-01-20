Любители против профи. Как проходил чемпионат Кыргызстана по бильярду

В Кыргызстане стартовал новый сезон бильярда — 17-19 января прошел чемпионат республики по комбинированной пирамиде.

Наши бильярдисты держат марку, ежегодно попадая в призеры крупных турниров. В 2019-м взяли три бронзы на чемпионатах мира. В этом году хотят выступить еще лучше. В русском бильярде несколько дисциплин. Ближайший ЧМ (по динамичной пирамиде) пройдет весной в Казахстане.

Фото 24.kg. Эпизод чемпионата Кыргызстана по комбинированной пирамиде

За победу боролись 64 спортсмена. Среди них было немало любителей.

«Бильярдом увлекаюсь девять лет. Начинал, чтобы убить время, а потом стал участвовать в турнирах с профессионалами. Это закаляет меня как игрока и помогает развиваться, — сообщил 24.kg 42-летний Сергей Септ. — Из наших бильярдистов нравится чемпион мира Дастан Лепшаков. Пока против него не играл, но стремлюсь к этому».

Ему не повезло — Дастан Лепшаков в чемпионате не участвовал. Готовится к крупному турниру, который скоро пройдет в Москве. По этой же причине отсутствовал другой ведущий бильярдист КР Азиз Мадаминов.

Фото 24.kg. Эпизод чемпионата Кыргызстана по комбинированной пирамиде

Одним из самых опытных участников был 35-летний Кубанычбек Сагындыков. Он забил немало красивых шаров. В одном из матчей, например, одновременно отправил два шара в угловые лузы.

«Я лет пять не выступал на турнирах по русскому бильярду. Вернулся в октябре прошлого года. Если раньше занимался профессионально, то теперь это мое хобби, — сказал 24.kg Кубанычбек Сагындыков. — По сравнению с прошлыми годами уровень игроков заметно вырос. Сильны даже те, кто ничего не выигрывал. На этом чемпионате выступают представители всех областей. Очень крепки бильярдисты из Оша. Много молодежи».

Он вошел в десятку лучших. А чемпионом стал молодой Арсен Каленбаев, почти всегда здорово играющий на здешних турнирах. В шести матчах из семи он победил с крупным счетом. В финале одолел Каната Сыдыкова — 5:1. Третью ступень пьедестала разделили Кубат Кушбаков и Адилет Мурзабаев.

В последнее время у отечественных бильярдистов нет собственной базы. Чемпионат Кыргызстана проходил в частном зале. «С начала года наша спортшкола арендует его для тренировок. Здесь девять столов. Это неплохо. Ранее снимали небольшие помещения и было неудобно, — рассказал 24.kg главный судья соревнований Давран Салахитдинов. — Сегодня порадовали юные бильярдисты, игравшие на равных с взрослыми».

Одним из таких был 14-летний Бектур Джанышбеков. «Я начинал в восемь лет в кафе, где папа поставил бильярдный стол. Через три года меня отдали в школу бильярда. С тех пор выиграл много медалей на юношеских турнирах, — сообщил он 24.kg. — Состязаться с взрослыми трудно, но это хороший опыт. Мой кумир — Каныбек Сагынбаев. Счастлив играть с ним. Хочу, как он, стать чемпионом мира. Мечтаю, чтобы бильярд включили в олимпийскую программу».