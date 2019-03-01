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Спорт

Кыргызстанец Дастан Лепшаков стал третьим на чемпионате мира по бильярду

Фото llb.su. Дастан Лепшаков

Кыргызстанец Дастан Лепшаков занял третье место на чемпионате мира по бильярду (комбинированная пирамида). Об этом сообщил сайт «Дуплет».

ЧМ проходит в городе Ханты-Мансийске (Россия). Среди мужчин в борьбу вступили 85 мастеров кия из 21 страны, в том числе 12 кыргызстанцев.

Дастан Лепшаков победил Тохира Акрамова (РФ) — 6:2, Арби Муциева (Казахстан) — 6:0, Владимира Рейса (Молдова) — 6:1 и Шахзода Мамирова (Узбекистан) — 6:5. В полуфинале наш спортсмен в упорной борьбе со счетом 5:6 уступил Сергею Крыжановскому (Молдова).

В итоговом протоколе Дастан Лепшаков разделил третье-четвертое место с земляком Канатом Сыдыковым. Тот встречался только с россиянами: одолел Всеволода Аверьянова (6:2), Леонида Швыряева (6:3), Никиту Ливаду (6:2), Семена Зайцева (6:5) и проиграл Иосифу Абрамову (3:6).

Дастан Лепшаков — чемпион мира — 2015 по динамичной пирамиде, серебряный призер ЧМ — 2017 по комбинированной пирамиде и бронзовый призер ЧМ — 2018 по свободной пирамиде.

Канат Сыдыков — бронзовый призер ЧМ — 2012 по комбинированной пирамиде.
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