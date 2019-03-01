Кыргызстанец Дастан Лепшаков стал третьим на чемпионате мира по бильярду

Кыргызстанец Дастан Лепшаков занял третье место на чемпионате мира по бильярду (комбинированная пирамида). Об этом сообщил сайт «Дуплет».

ЧМ проходит в городе Ханты-Мансийске (Россия). Среди мужчин в борьбу вступили 85 мастеров кия из 21 страны, в том числе 12 кыргызстанцев.

Дастан Лепшаков победил Тохира Акрамова (РФ) — 6:2, Арби Муциева (Казахстан) — 6:0, Владимира Рейса (Молдова) — 6:1 и Шахзода Мамирова (Узбекистан) — 6:5. В полуфинале наш спортсмен в упорной борьбе со счетом 5:6 уступил Сергею Крыжановскому (Молдова).

В итоговом протоколе Дастан Лепшаков разделил третье-четвертое место с земляком Канатом Сыдыковым. Тот встречался только с россиянами: одолел Всеволода Аверьянова (6:2), Леонида Швыряева (6:3), Никиту Ливаду (6:2), Семена Зайцева (6:5) и проиграл Иосифу Абрамову (3:6).

Дастан Лепшаков — чемпион мира — 2015 по динамичной пирамиде, серебряный призер ЧМ — 2017 по комбинированной пирамиде и бронзовый призер ЧМ — 2018 по свободной пирамиде.

Канат Сыдыков — бронзовый призер ЧМ — 2012 по комбинированной пирамиде.