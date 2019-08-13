Кыргызстанец Азиз Мадаминов сегодня занял третье место на чемпионате мира по бильярду (свободная пирамида).

Соревнования проходят 8-13 августа в Чолпон-Ате. Среди мужчин в борьбу вступили 86 мастеров кия из 21 страны. Кыргызстан представляли 18 игроков.

Азиз Мадаминов провел шесть матчей. На старте с одинаковым счетом 5:3 победил Владимира Перкуна (Украина) и Арби Муциева (Казахстан). В 1/16 финала был сильнее Калыбек уулу Арсена (КР) — 6:2, в 1/8 финала обыграл Артема Балова (Россия) — 6:4, а в четвертьфинале разгромил Евгения Салтовского (Беларусь) — 6:1. В матче за выход в финал Мадаминов не справился с Сеймуром Мамедовым (Азербайджан) — 4:5.

Титулованный Дастан Лепшаков в итоговом протоколе стал девятым, Каныбек Сагынбаев — 17-м.

Азизу Мадаминову 26 лет. Он бронзовый призер ЧМ-2016 по комбинированной пирамиде, призер Кубка мира, победитель международных турниров.