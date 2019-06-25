Шахматы с шарами. Как проходил чемпионат Бишкека по бильярду

В Кыргызстане много сильных бильярдистов, и турниры всегда проходят интересно. Завершившийся накануне чемпионат Бишкека по комбинированной пирамиде не стал исключением.

Первое полугодие 2019-го наши мастера кия могут занести в свой актив: они выиграли две бронзы на чемпионате мира, золото и бронзу на Кубке мира. Впереди несколько важных стартов, включая еще один чемпионат мира и турнир на приз Ивана Саввиди. Чемпионат города был этапом подготовки к ним.

За победу боролись 53 спортсмена (в том числе две представительницы прекрасного пола) из столицы, Оша, Чуйской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей. Титулованные Дастан Лепшаков, Ызатбек Ратбеков, Канат Сыдыков и Каныбек Сагынбаев не участвовали, позволив проявить себя молодежи.

Фото 24.kg. Эпизод чемпионата Бишкека по бильярду

«Увлеклась бильярдом по совету братьев. Занимаюсь три-четыре раза в неделю. За полтора года выступила на 10-15 турнирах. Со взрослыми соревнуюсь не впервые. Это интересно. Опыта у них, конечно, больше, но они делятся им, подсказывают, как делать некоторые удары», — сообщила 24.kg одна из самых юных участниц, 11-летняя Аяна Исабаева.

В отсутствии звезд одним из самых именитых участников был Камолиддин Есиддинов. Он давно переехал за рубеж. На международных турнирах выступает за Кыргызстан, но на местных появляется редко.

«Приехал потренировать нескольких людей. Давно не играл и решил попрактиковаться на чемпионате. Времени до крупных турниров немного. Надо набирать форму, — сказал он 24.kg. — Я играл почти со всеми мировыми звездами русского бильярда. В этом году кыргызстанцы в тройке лидеров, уступают лишь россиянам и украинцам».

Фото 24.kg. Эпизод чемпионата Бишкека по бильярду

Первое место занял 20-летний Арсен Каленбаев, выигравший шесть матчей подряд. В решающем он со счетом 5:2 победил Калыбек уулу Арсена. Третье-четвертое место разделили Мирлан Абдыкаров и Келдибек Исмаилов.

«Бильярд для меня как шахматы, только с шарами. Занимаюсь шестой год и третий раз стал чемпионом столицы. Соперники были сильные — тяжелее всего пришлось в полуфинале и финале, — сказал 24.kg Арсен Каленбаев. — Мой кумир — Каныбек Сагынбаев. Тренируюсь у него и у Дастана Лепшакова. Хочу, как они, стать чемпионом мира».

Президент Федерации бильярда КР, трехкратный чемпион мира Каныбек Сагынбаев всегда полон идей. «В этом году хотим провести Кубок президента Кыргызстана, пригласив туда всех чемпионов мира и Европы и канал «Матч ТВ». Ведем об этом переговоры. А весной 2020-го наша страна примет ЧМ», — сообщил он 24.kg.

«Перспективная молодежь у нас есть, и чемпионат Бишкека это показал. Жаль, в последнее время нет базы. Тренируемся в частных залах, — отметил Каныбек Сагынбаев. — Около 18 лет занимались в бильярдной во Дворце спорта. Потом нас оттуда выгнали, теперь там торгуют. Это ни в какие рамки не лезет! По этому вопросу идет разбирательство. Нам нужна база. Когда появится, сможем развивать не только пирамиду, но и снукер с пулом. Возрастет массовость, и появятся новые самородки».