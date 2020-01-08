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Спорт

Таэквондисты из Кыргызстана победили на турнире в Алматы

Фото Федерации таэквондо ITF КР. Таэквондисты из Кыргызстана на турнире в Алматы

Кыргызстанцы победили на международном турнире по таэквондо ITF. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР (президент Олег Лим).

Состязания прошли 7 января в Алматы. Участвовали 300 бойцов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Нашу страну представляли девять таэквондистов. В разных категориях и дисциплинах они взяли 12 наград.

Чемпионами стали Полина Горьковая (в двух категориях), София Замалиева и Ислам Рамазанов. Второе место заняли София Замалиева, Лия Исакеева, Сырга Русланбекова, Бегайым Эгембердиева и Арсентий Хван. На третьем месте Лия Исакеева, Эмирлан Маделиев и Канатбек уулу Азирет.

«В конце января отправим большую команду на турнир в Москву», — добавили в федерации.

В декабре наши таэквондисты отличились на Кубке мира в Минске и двух турнирах в Казахстане.
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