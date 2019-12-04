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Спорт

У кыргызстанцев восемь медалей на Кубке мира по таэквондо ITF

Фото Федерации таэквондо ITF Кыргызстана. Кыргызстанцы на Кубке мира по таэквондо ITF

Кыргызстанцы выиграли восемь медалей на Кубке мира по таэквондо ITF. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР (президент Олег Лим).

Турнир прошел в Минске (Беларусь). Участвовали 1,6 тысячи спортсменов из 13 стран. КР представляли восемь бойцов. В их активе три золота, два серебра и три бронзы.

Чемпионами в своих категориях стали Дарья Шлей, Полина Горьковая и Нурали Назарбаев. Второе место заняли Жолдубай Бариков и Эльнара Бактыбекова, третье – Айжамал Бекболотова, Амаль Туратбекова и Нурсулуу Азаматова.
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