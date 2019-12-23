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Спорт

Таэквондисты из Кыргызстана выиграли 18 медалей в Казахстане

Фото Федерации таэквондо ITF КР. Таэквондисты из Кыргызстана на турнире в Темиртау

Кыргызстанцы выиграли 18 медалей на международном турнире Temirtau Cup по таэквондо ITF. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР (президент Олег Лим).

В состязаниях участвовали 430 спортсменов из Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана. КР представляли 14 таэквондистов — воспитанники тренера Нурдина Каимова. Все они минимум по одному разу поднялись на пьедестал почета. Некоторые дважды.

Чемпионами в своих категориях стали Жолдубай Бариков, Дильназ Алмазбекова, Нурсултан Акматов, Нураман Азаматов, Эдил Маратов, Аббас Алмазов, Элмир Бердибеков, Нурали Орозгулов и Эркин Омурбеков. Кроме того, у команды шесть серебряных и три бронзовые награды.

Недавно отечественные таэквондисты победили на Кубке мира и открытом чемпионате Алматинской области.
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