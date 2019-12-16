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Спорт

У кыргызстанцев шесть медалей на международном турнире по таэквондо

Фото Федерации таэквондо ITF Кыргызстана. Таэквондисты из Кыргызстана на чемпионате Алматинской области

Кыргызстанцы выиграли шесть медалей на открытом чемпионате Алматинской области по таэквондо ITF. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР (президент Олег Лим).

В турнире участвовали более 200 спортсменов, в том числе пять кыргызстанцев. В разделе «туль» Сырга Русланбекова в своей категории взяла серебро, а Софья Замалиева — бронзу. Они же стали чемпионками в разделе «спарринги». Андрей Цой в спаррингах занял второе место, а Абубакир Советбеков — третье. Команду возглавлял тренер Юрий Тен.

«В Бишкеке 22 декабря проведем крупный турнир «Кубок надежды»», — добавили в федерации.

Недавно отечественные таэквондисты взяли восемь медалей на Кубке мира.
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