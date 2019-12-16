У кыргызстанцев шесть медалей на международном турнире по таэквондо

Кыргызстанцы выиграли шесть медалей на открытом чемпионате Алматинской области по таэквондо ITF. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР (президент Олег Лим).

В турнире участвовали более 200 спортсменов, в том числе пять кыргызстанцев. В разделе «туль» Сырга Русланбекова в своей категории взяла серебро, а Софья Замалиева — бронзу. Они же стали чемпионками в разделе «спарринги». Андрей Цой в спаррингах занял второе место, а Абубакир Советбеков — третье. Команду возглавлял тренер Юрий Тен.

«В Бишкеке 22 декабря проведем крупный турнир «Кубок надежды»», — добавили в федерации.

Недавно отечественные таэквондисты взяли восемь медалей на Кубке мира.