Матч сборных Кыргызстана и Японии по футболу. Текстовая трансляция

Сборные Кыргызстана и Японии по футболу сегодня сыграют в Бишкеке на стадионе имени Д.Омурзакова. Матч пройдет в рамках отборочного тура на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023.

24.kg ведет текстовую трансляцию игры и рассказывает о подготовке к ней. Информация постоянно обновляется.