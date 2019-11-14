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Спорт

Матч сборных Кыргызстана и Японии по футболу. Текстовая трансляция

Сборные Кыргызстана и Японии по футболу сегодня сыграют в Бишкеке на стадионе имени Д.Омурзакова. Матч пройдет в рамках отборочного тура на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023.

24.kg ведет текстовую трансляцию игры и рассказывает о подготовке к ней. Информация постоянно обновляется.

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16:28
14.11.2019

В текущем рейтинге ФИФА Япония находится на 28-й позиции, Кыргызстан — на 94-й.

16:23
14.11.2019

Определен стартовый состав сборной Кыргызстана: Кутман Кадырбеков, Валерий Кичин, Тамирлан Козубаев, Мустафа Юсупов, Бекжан Сагынбаев, Эдгар Бернхардт, Виктор Майер, Алимардон Шукуров, Гулжигит Алыкулов, Фархат Мусабеков, Мирлан Мурзаев.

16:18
14.11.2019

Начиная с 1998 года, сборная Японии постоянно участвует в чемпионатах мира. Лучший результат — девятое место (в 2002-м и 2010-м). Она четырежды выигрывала Кубок Азии и один раз (в 2019-м) взяла там серебро. Сборная Кыргызстана на чемпионате мира не играла, а на Кубке Азии выступала лишь раз и пробилась в 1/8 финала. 

16:16
14.11.2019

Ранее сборные Кыргызстана и Японии встречались всего лишь раз. Товарищеский матч прошел в ноябре 2018-го в Токио. Хозяева поля выиграли (4:0).

16:10
14.11.2019

Футбольный матч между сборными Кыргызстана и Японии начнется сегодня в 17.15 на стадионе имени Д.Омурзакова.

16:05
14.11.2019

За несколько дней до начала матча журналистам показали, в каком состоянии находится стадион имени Д.Омурзакова.

24.kg
Фото 24.kg. Одна из раздевалок футболистов

16:01
14.11.2019

Из-за матча по футболу между сборными Кыргызстана и Японии в центре Бишкека перекрыли движение транспорта по улицам Тоголока Молдо и Абдумомунова. Ограничено движение и по отрезку улицы Фрунзе от Панфилова до Исанова. Будьте внимательнее и старайтесь объезжать квадрат вокруг стадиона по другим улицам. 
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