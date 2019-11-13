Александр Крестинин: Будем использовать слабые места сборной Японии по футболу

Главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин сегодня на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча с командой Японии.

Отборочный поединок на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 пройдет 14 ноября в Бишкеке.

По словам Александра Крестинина, сборная Японии — постоянный участник чемпионатов мира. У нее на всех позициях квалифицированные игроки. Но не бывает команд без слабых мест. Сборная КР хорошо изучила соперника. «Относимся к японской команде с большим уважением. Наша задача на матч — использовать ее слабые места, заставить ошибаться и проявить свои лучшие качества. Просто ей не будет», — отметил тренер.

«Со сборной Кыргызстана мы познакомились в 2018 году на товарищеском поединке. Она сильна и хорошо физически готова. Думаю, завтра будет интересный матч. Постараемся сыграть красиво», — подчеркнул наставник японской команды Хадзимэ Мориясу.

После трех туров Япония лидирует в отборочной группе, имея девять очков. КР с шестью очками занимает второе место. Ранее наша команда уступила сборной Таджикистана (0:1), одолела Мьянму (7:0) и Монголию (2:1).