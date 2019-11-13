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Спорт

Александр Крестинин: Будем использовать слабые места сборной Японии по футболу

Фото из архива ФФ КР. Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин

Главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин сегодня на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча с командой Японии.

Отборочный поединок на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 пройдет 14 ноября в Бишкеке.

По словам Александра Крестинина, сборная Японии — постоянный участник чемпионатов мира. У нее на всех позициях квалифицированные игроки. Но не бывает команд без слабых мест. Сборная КР хорошо изучила соперника. «Относимся к японской команде с большим уважением. Наша задача на матч — использовать ее слабые места, заставить ошибаться и проявить свои лучшие качества. Просто ей не будет», — отметил тренер.

«Со сборной Кыргызстана мы познакомились в 2018 году на товарищеском поединке. Она сильна и хорошо физически готова. Думаю, завтра будет интересный матч. Постараемся сыграть красиво», — подчеркнул наставник японской команды Хадзимэ Мориясу.

После трех туров Япония лидирует в отборочной группе, имея девять очков. КР с шестью очками занимает второе место. Ранее наша команда уступила сборной Таджикистана (0:1), одолела Мьянму (7:0) и Монголию (2:1).
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