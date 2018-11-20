Национальную сборную Кыргызстана по футболу разгромила команда Японии.

Товарищеский поединок прошел сегодня в городе Тоете (Япония), став для обеих команд этапом подготовки к финальной стадии Кубка Азии-2019. Хозяева поля весь матч владели солидным преимуществом и победили со счетом 4:0. Они забили голы на 2-й, 19-й, 72-й и 73-й минуте.

В текущем рейтинге ФИФА Кыргызстан занимает 90-е место, Япония — 50-е.

С 1998-го японцы не пропустили ни одного чемпионата мира, трижды (в 2002, 2010 и 2018 году) выходя в 1/8 финала. На ЧМ-2018 они до последних секунд на равных бились с бельгийцами, впоследствии выигравшими «бронзу». Четырежды (в 1992, 2000, 2004 и 2011 году) японцы завоевывали кубок Азии, что является рекордом континента.