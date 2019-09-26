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Спорт

Еще одна квартира Айсулуу Тыныбековой. Бизнесмен подарил ей сертификат на жилье

Бизнесмен сдержал слово и вручил чемпионке мира по борьбе Айсулуу Тыныбековой сертификат на получение однокомнатной квартиры в Бишкеке. Фотографию с церемонии опубликовал в социальной сети генеральный директор строительной компании Алмаз Тиленов.

со страницы Алмаза Тиленова в социальной сети Facebook
Фото со страницы Алмаза Тиленова в социальной сети Facebook

После победы Айсулуу Тыныбековой на чемпионате мира он обещал подарить ей однокомнатную квартиру в строящемся комплексе «Сулайман-Тоо».

Напомним, накануне чемпионка мира получила ключи от трехкомнатной квартиры из рук президента.

20 сентября в Нур-Султане Айсулуу Тыныбекова стала первой в истории независимого Кыргызстана чемпионкой мира по борьбе.

Айсулуу Тыныбекова — одна из самых высокооплачиваемых спортсменок КР. Она ежемесячно получает из бюджета государства 60 тысяч сомов в виде стипендии. За победу на летних Азиатских играх ей вручили медаль «Данк» и 1 миллион 250 тысяч сомов. За пятое место на Олимпиаде-2016 она получила 1 миллион сомов.
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