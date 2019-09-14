Кыргызстанцы выиграли 12 медалей на старте чемпионата Азии по самбо

Кыргызстанцы выиграли 12 медалей в первый день чемпионата Азии по самбо. Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта.

Турнир проходит 13-15 сентября в Нью-Дели (Индия). Медали разыгрываются в трех возрастных группах. Среди юношей наши самбисты на старте взяли три медали: Атай Отогонов (65 кг) и Даниель Темирбеков (81 кг) — серебро, а Эдиль Субанбеков (52 кг) — бронзу. Среди юниоров Аман Баатырбеков (48 кг) и Феликс Уланбеков (62 кг) стали чемпионами, Абдыманап Алмазбеков (82 кг) и Руслан Келдибаев (свыше 100 кг) — бронзовыми призерами.

Среди взрослых Иманбек Тентиев (52 кг), Бакир Эркинбеков (68 кг) и Акынбек Таалайбеков (90 кг) стали серебряными призерами. В разделе «боевое самбо» Кенешбек уулу Нурболот (57 кг) и Надырбек уулу Сыргак (74 кг) завоевали бронзу.

На ЧА-2018 у сборной КР было 28 медалей.