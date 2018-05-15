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Спорт

У Кыргызстана 28 медалей на чемпионате Азии по самбо

Сборная Кыргызстана успешно выступила на чемпионате Азии по самбо, завершившемся в городе Улан-Баторе (Монголия). Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта.

Как отмечается, в заключительный день континентального первенства копилка сборной КР пополнилась восемью серебряными и четырьмя бронзовыми медалями.

ФИАС
Фото ФИАС. Эпизод чемпионата Азии по самбо

На турнире по спортивному самбо среди юношей Айзар Абдрахманов (48 кг), Рахим Муваза (60 кг) и Искендер Саралаев (свыше 87 кг) стали вторыми, а Тимурлан Токтоболотов (75 кг) — третьим. Среди юниоров второе место заняли Бакир Эркинбеков (57 кг) и Сапармурад Эгембердиев (74 кг). Данияр Салиев (100 кг) — третий. Среди мужчин на вторую ступень пьедестала поднялись Эрназар Шарипжанов (62 кг) и Каналбек уулу Ильгиз (свыше 100 кг), а Эрнис уулу Ильгиз (82 кг) стал третьим.

Наконец, на турнире по боевому самбо Эламан Генжебаев (90 кг) стал серебряным призером, а Жоодарбек Сатикеев (68 кг) — бронзовым.

По итогам ЧА в активе сборной КР 28 медалей: одна золотая, 16 серебряных и 11 бронзовых.
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