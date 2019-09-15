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Спорт

Самбисты из Кыргызстана выиграли девять медалей во второй день чемпионата Азии

Фото ФИАС. Медаль чемпионата Азии – 2019 по самбо

Кыргызстанцы выиграли девять медалей во второй день чемпионата Азии по самбо. Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта.

Соревнования продолжаются в Нью-Дели (Индия). 14 сентября копилку сборной КР пополнили одна золотая, одна серебряная и семь бронзовых наград. Чемпионом стал Бектур Идирисов (боевое самбо, 82 кг), серебряным призером — Шамиль Жамшитов (юниоры, 90 кг). Третье место в своих категориях заняли Фарух Мамажанов, Колбай Мусакулов, Эрнис Капаров, Абдумалик кызы Самара, Адилет Курманбеков, Жаныш Адиев и Бекзат Мамбеткулов.

На старте отечественные самбисты завоевали 12 медалей. 15 сентября, в заключительный день турнира, разыгрывается 23 комплекта медалей.
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