Самбисты из Кыргызстана выиграли девять медалей во второй день чемпионата Азии

Кыргызстанцы выиграли девять медалей во второй день чемпионата Азии по самбо. Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта.

Соревнования продолжаются в Нью-Дели (Индия). 14 сентября копилку сборной КР пополнили одна золотая, одна серебряная и семь бронзовых наград. Чемпионом стал Бектур Идирисов (боевое самбо, 82 кг), серебряным призером — Шамиль Жамшитов (юниоры, 90 кг). Третье место в своих категориях заняли Фарух Мамажанов, Колбай Мусакулов, Эрнис Капаров, Абдумалик кызы Самара, Адилет Курманбеков, Жаныш Адиев и Бекзат Мамбеткулов.

На старте отечественные самбисты завоевали 12 медалей. 15 сентября, в заключительный день турнира, разыгрывается 23 комплекта медалей.