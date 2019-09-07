Возвращение чемпиона. Скорпион из Чон-Алая рвется в UFC

В марте 2018 года Мырзамидин Пазылов стал чемпионом мира по версии WEF. Ему прочили блестящее будущее в ММА, однако с тех пор он больше не выступал. Болельщики уже начали волноваться, и тут пришла весть: Скорпион (это его прозвище) возвращается в октагон.Чем он занимался полтора года, как готовится к новому бою и к чему стремится, 23-летний уроженец Чон-Алая рассказал 24.kg.

Фото WEF. Боец ММА, чемпион мира по версии WEF Мырзамидин Пазылов

В детстве он увлекался алышем, затем перешел в грэпплинг и пять раз выиграл чемпионат КР (по версиям ADCC, NAGA и UWW). Был чемпионом страны и бронзовым призером чемпионата мира по панкратиону. Профессиональную карьеру начал в 2013-м. Участвовал в турнирах под эгидой WEF и Alash Pride. Из десяти боев выиграл восемь.

На подъеме

— Никуда. Занимался ММА.

За 1,5 года мог провести два боя. Первый — в декабре 2018-го в Алматы на турнире организации Titan FC. Моим соперником должен был стать Густаво Баларт с Кубы. Если бы я победил, заключил бы с Titan FC контракт. Но у кубинца возникли проблемы с визой, и бой сорвался.

Другой поединок должен был пройти летом в Оше на турнире WEF. Готовясь, я получил травму и не смог выступить.

— Моральный настрой после такой паузы в норме?

— Да. Люблю спорт и без него не могу. Меня поддерживают родители, близкий человек Бабамурад Юлдашев, тренер Кенжебек Чекиров и вся наша команда Fighter KG.

Фото @myrzamidin_mma. Мырзамидин Пазылов (слева) и его тренер Кенжебек Чекиров

В 2018-м женился, месяц назад у меня родился ребенок. Я на эмоциональном подъеме.

Из хулигана — в тактики

— Вы были спокойным или озорным ребенком?

— Хулиганом. Каждый день дрался. Первым начинал. Побью кого-нибудь — приходят его братья и меня лупят. Много раз ко мне на разборки являлись родители избитых ребят.

Став спортсменом, нашел, куда выплескивать энергию. Умею контролировать эмоции и на улице больше не дерусь.

— Чем нравятся ММА?

— Универсальностью и разнообразием — тут есть элементы из всех единоборств.

— Откуда у вас прозвище Скорпион?

— Так меня назвал Кенжебек агай. Сказал, что во время борьбы похожу на скорпиона.

Фото WEF. Мырзамидин Пазылов (справа) на турнире WEF 44 Global 10. Ноябрь 2017 года

— Больше любите бороться или биться в стойке?

— Бороться. Но при подготовке к боям отталкиваюсь от специализации соперника. Если он «ударник», делаю упор на болевые и удушающие приемы. Если борец, усердно тренирую удары.

— Есть коронный прием?

— Скручивание пятки. Освоил еще в грэпплинге. В одном из профессиональных боев выполнил его в первом раунде и выиграл досрочно.

В октагон с переломами

— Какие воспоминания от боя за титул чемпиона мира?

— Моим соперником и действующим чемпионом в весовой категории до 57 килограммов был Ариет Бекишов.

При подготовке я сломал большой палец левой ноги и одну из костей правой ладони. Но тот бой пропустить не мог. О травмах знал только тренер. Он сказал: «Надо побеждать!» Я думал, проиграю. Бой был напряженным. Во время атак болели травмированные части тела. Но едва меня объявили победителем, забыл про боль. Эмоции зашкаливали.

— Это самый трудный бой в вашей карьере?

— Нет, был еще труднее. В 2017-м на турнире WEF 36 Proffight 14 устал в первом раунде. Оставшиеся два отработал на характере и победил.

— Еще какие-то травмы получали?

— На тренировках ломал уши, все 10 пальцев рук, ребро и ногу. В одном из боев у меня после удара в бровь открылось сильное кровотечение. Судья прервал бой, и тот признали несостоявшимся.

Сейчас со здоровьем все в порядке.

— Вас когда-нибудь засуживали?

— На судей не жалуюсь. Они всегда правы.

Максимальный эффект

— Когда снова выйдете в октагон?

— На турнире WEF 89 Global 15, который пройдет 15 сентября в Оше. Буду впервые защищать пояс чемпиона мира. Мой соперник — таджикистанец Субхон Абдуллоев. Я его изучил. Он таэквондист. Хорошо работает ногами, а вот борется не очень.

— Давно готовитесь к бою?

— Почти месяц. Начал в Оше, продолжаю в Бишкеке. Занимаюсь шесть раз в неделю дважды в день по два-три часа. Половину времени уделяю грэпплингу, половину — кикбоксингу. Спаррингуюсь с титулованными бойцами Бусурманкулом Абдибаитом уулу, Манасом Эркулом уулу, Рустамом Ибрагимовым и Авазбеком Аманбековым.

Фото @chekirov_fighterkg. Мырзамидин Пазылов (второй слева в верхнем ряду) со своей командой. Август 2019 года

Еще занимаюсь кроссфитом и повышаю выносливость. Чтобы тренировки давали максимальный эффект, надо хорошо отдыхать. Сплю 9-10 часов в сутки.

— Всегда так тренируетесь или только перед важными боями?

— Не расслабляюсь никогда. Когда турниров нет, график не намного легче.

Фото @myrzamidin_mma. Мырзамидин Пазылов на сборах в Таиланде. 2018 год

По стопам брата?

— Чем занимаетесь на досуге?

— Слушаю народные песни Рысбая Абдыкадырова, Асанкалыя Керимбаева и Туголбая Казакова и сам для себя их пою.

— За кем из мировых звезд ММА следите?

— За американцем Домиником Крузом. Он техничен, хорош в стойке и партере. Я бы хотел с ним сразиться.

Фото @myrzamidin_mma. Мырзамидин Пазылов (слева) и Бусурманкул Абдибаит уулу

— С кем из бойцов дружите?

— С Алимарданом Абдыкааровым, Бусурманкулом Абдибаит уулу и Манасом Эркул уулу. С Бусурманкулом мы земляки и соседи. Он мне как старший брат. С самого начала занимаемся единоборствами вместе.

— Бусурманкул сейчас блистает в M-1. А у вас с какой-то зарубежной организацией контракт намечается?

— Возможно, буду тоже выступать в M-1. Менеджер Айбек Мусаев работает над этим. После моего боя с Субхоном Абдуллоевым смогу сказать о своем будущем больше.

Главная цель — попасть в UFC. Успехи в M-1 или другой крупной компании позволят это сделать. Хочу биться в октагоне до 35-40 лет. У меня все впереди.