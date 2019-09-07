Возвращение чемпиона. Скорпион из Чон-Алая рвется в UFC

В марте 2018 года Мырзамидин Пазылов стал чемпионом мира по версии WEF. Ему прочили блестящее будущее в ММА, однако с тех пор он больше не выступал. Болельщики уже начали волноваться, и тут пришла весть: Скорпион (это его прозвище) возвращается в октагон.Чем он занимался полтора года, как готовится к новому бою и к чему стремится, 23-летний уроженец Чон-Алая рассказал 24.kg.
В детстве он увлекался алышем, затем перешел в грэпплинг и пять раз выиграл чемпионат КР (по версиям ADCC, NAGA и UWW). Был чемпионом страны и бронзовым призером чемпионата мира по панкратиону. Профессиональную карьеру начал в 2013-м. Участвовал в турнирах под эгидой WEF и Alash Pride. Из десяти боев выиграл восемь.
На подъеме— Куда вы пропали?
— Никуда. Занимался ММА.
За 1,5 года мог провести два боя. Первый — в декабре 2018-го в Алматы на турнире организации Titan FC. Моим соперником должен был стать Густаво Баларт с Кубы. Если бы я победил, заключил бы с Titan FC контракт. Но у кубинца возникли проблемы с визой, и бой сорвался.
Другой поединок должен был пройти летом в Оше на турнире WEF. Готовясь, я получил травму и не смог выступить.
— Моральный настрой после такой паузы в норме?
— Да. Люблю спорт и без него не могу. Меня поддерживают родители, близкий человек Бабамурад Юлдашев, тренер Кенжебек Чекиров и вся наша команда Fighter KG.
В 2018-м женился, месяц назад у меня родился ребенок. Я на эмоциональном подъеме.
Из хулигана — в тактики
— Вы были спокойным или озорным ребенком?
— Хулиганом. Каждый день дрался. Первым начинал. Побью кого-нибудь — приходят его братья и меня лупят. Много раз ко мне на разборки являлись родители избитых ребят.
Став спортсменом, нашел, куда выплескивать энергию. Умею контролировать эмоции и на улице больше не дерусь.
— Чем нравятся ММА?
— Универсальностью и разнообразием — тут есть элементы из всех единоборств.
— Откуда у вас прозвище Скорпион?
— Так меня назвал Кенжебек агай. Сказал, что во время борьбы похожу на скорпиона.
— Больше любите бороться или биться в стойке?
— Бороться. Но при подготовке к боям отталкиваюсь от специализации соперника. Если он «ударник», делаю упор на болевые и удушающие приемы. Если борец, усердно тренирую удары.
— Есть коронный прием?
— Скручивание пятки. Освоил еще в грэпплинге. В одном из профессиональных боев выполнил его в первом раунде и выиграл досрочно.
В октагон с переломами
— Какие воспоминания от боя за титул чемпиона мира?
— Моим соперником и действующим чемпионом в весовой категории до
При подготовке я сломал большой палец левой ноги и одну из костей правой ладони. Но тот бой пропустить не мог. О травмах знал только тренер. Он сказал: «Надо побеждать!» Я думал, проиграю. Бой был напряженным. Во время атак болели травмированные части тела. Но едва меня объявили победителем, забыл про боль. Эмоции зашкаливали.
— Это самый трудный бой в вашей карьере?
— Нет, был еще труднее. В 2017-м на турнире WEF 36 Proffight 14 устал в первом раунде. Оставшиеся два отработал на характере и победил.
— Еще какие-то травмы получали?
— На тренировках ломал уши, все 10 пальцев рук, ребро и ногу. В одном из боев у меня после удара в бровь открылось сильное кровотечение. Судья прервал бой, и тот признали несостоявшимся.
Сейчас со здоровьем все в порядке.
— Вас когда-нибудь засуживали?
— На судей не жалуюсь. Они всегда правы.
Максимальный эффект
— Когда снова выйдете в октагон?
— На турнире WEF 89 Global 15, который пройдет 15 сентября в Оше. Буду впервые защищать пояс чемпиона мира. Мой соперник — таджикистанец Субхон Абдуллоев. Я его изучил. Он таэквондист. Хорошо работает ногами, а вот борется не очень.
— Давно готовитесь к бою?
— Почти месяц. Начал в Оше, продолжаю в Бишкеке. Занимаюсь шесть раз в неделю дважды в день по два-три часа. Половину времени уделяю грэпплингу, половину — кикбоксингу. Спаррингуюсь с титулованными бойцами Бусурманкулом Абдибаитом уулу, Манасом Эркулом уулу, Рустамом Ибрагимовым и Авазбеком Аманбековым.
Еще занимаюсь кроссфитом и повышаю выносливость. Чтобы тренировки давали максимальный эффект, надо хорошо отдыхать. Сплю 9-10 часов в сутки.
— Всегда так тренируетесь или только перед важными боями?
— Не расслабляюсь никогда. Когда турниров нет, график не намного легче.
По стопам брата?
— Чем занимаетесь на досуге?
— Слушаю народные песни Рысбая Абдыкадырова, Асанкалыя Керимбаева и Туголбая Казакова и сам для себя их пою.
— За кем из мировых звезд ММА следите?
— За американцем Домиником Крузом. Он техничен, хорош в стойке и партере. Я бы хотел с ним сразиться.
— С кем из бойцов дружите?
— С Алимарданом Абдыкааровым, Бусурманкулом Абдибаит уулу и Манасом Эркул уулу. С Бусурманкулом мы земляки и соседи. Он мне как старший брат. С самого начала занимаемся единоборствами вместе.
— Бусурманкул сейчас блистает в M-1. А у вас с какой-то зарубежной организацией контракт намечается?
— Возможно, буду тоже выступать в M-1. Менеджер Айбек Мусаев работает над этим. После моего боя с Субхоном Абдуллоевым смогу сказать о своем будущем больше.
Главная цель — попасть в UFC. Успехи в M-1 или другой крупной компании позволят это сделать. Хочу биться в октагоне до 35-40 лет. У меня все впереди.