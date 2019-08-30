Бусурманкул Абдибаит уулу победил украинца на турнире M-1 Challenge по ММА

Кыргызстанец Бусурманкул Абдибаит уулу победил украинца Андрея Лежнева на международном турнире M-1 Challenge 104 по смешанным единоборствам.

Турнир прошел 30 августа в Оренбурге. Участвовали бойцы-профессионалы из России, Азербайджана, Бразилии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, США, Украины и Франции. В программе было девять поединков.

Бусурманкул Абдибаит уулу и Андрей Лежнев дрались в весовой категории до 65,8 килограмма. Для кыргызстанца это был пятый бой под эгидой престижной организации M-1 и первый с ноября 2018-го. Он бился в свойственной ему яркой манере и победил решением судей. Этот успех делает его претендентом на пояс чемпиона M-1 в полулегком весе.

Это четвертая подряд победа Бусурманкула в M-1. А всего у него теперь 12 выигрышей в 15 профессиональных поединках по ММА.