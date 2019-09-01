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Спорт

Александр Крестинин: Ожидаю ажиотажа на всех играх нашей футбольной сборной

Фото из архива ФФ КР. Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин

Главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин 1 сентября ответил на вопросы журналистов.

Ему сказали, что в 2015-м на матче сборных Кыргызстана и Австралии (тогда действующего чемпиона Азии) в Бишкеке был большой ажиотаж, и спросили, ожидает ли он такого на игре против вице-чемпиона Азии, команды Японии. Поединок в рамках отбора на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 пройдет в столице КР в ноябре.

«Почти весь стадион тогда пришел на Австралию, а не на Кыргызстан, — отметил Александр Крестинин. — Мы играли с Японией на ее поле — было 45 тысяч болельщиков. Они пришли смотреть на свою команду. И у нас должно быть так».

«Япония — постоянный участник чемпионатов мира и фаворит нашей группы. Жду, что нашим болельщикам будет интересна не она, а то, как мы будем ей противостоять. Ожидаю ажиотажа на каждой нашей игре», — сказал Александр Крестинин.

Отборочный турнир стартует 5 сентября. В соперники сборной КР, кроме Японии, достались команды Таджикистана, Мьянмы и Монголии.
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