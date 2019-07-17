Повезло с группой? Кыргызстан узнал соперников по отбору на ЧМ по футболу

Национальная сборная Кыргызстана узнала соперников по отбору на чемпионат мира — 2022 по футболу.

В штаб-квартире АФК в Куала-Лумпуре сегодня провели жеребьевку второго отборочного раунда ЧМ. Сборная КР попала в группу F. Ей будут противостоять команды Японии, Таджикистана, Мьянмы и Монголии.

Команды сыграют в два круга: дома и в гостях. Первый тур пройдет в сентябре нынешнего года, заключительный — в июне 2020-го. Для выхода в третий этап отбора сборной КР достаточно будет занять в группе второе место. Турнир также будет этапом квалификации на Кубок Азии — 2023.

Япония — постоянный участник чемпионатов мира, финалист Кубка Азии — 2019. Сборную Таджикистана отечественная дружина опередила в отборе на ЧМ — 2018, команду Мьянмы — в отборе на Кубок Азии — 2019. Монголия — одна из слабейших сборных мира.