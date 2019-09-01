Главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин 1 сентября поделился с журналистами ожиданиями от отборочного турнира на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023.

Отборочный турнир стартует 5 сентября. В первом туре сборная КР сыграет в Душанбе против команды Таджикистана.

Тренеру напомнили о положительной статистике последних матчей сборных КР и Таджикистана. В отборе на ЧМ — 2018 они встречались дважды: первый матч завершился вничью, второй выиграли наши. «У сборной Таджикистана поменялся состав, пришел новый тренер; она играет сейчас по-другому. Но и у нас состав изменился, мы шагнули вперед в качестве футбола. Не думаю, что история наших предыдущих матчей повлияет на нынешний. Это было давно, — сказал наставник. — Сборную Таджикистана мы изучали, информации о ней более чем достаточно. В предстоящем матче будем атаковать. В оборонительный футбол никогда не играем».

Он отметил, что после Кубка Азии — 2019 у сборной КР прибавилось опыта и уверенности в себе. Ребята стали ментально другого уровня и получают большое удовольствие, собираясь вместе. «Мы не должны опускать поднятую планку. Надо двигаться вперед и быть лучшими сегодня: готовиться системно и максимально сконцентрировано. На поле должно быть 11 бойцов-лидеров и каждый друг друга должен мотивировать. Когда взаимодействие на высоком уровне, можно рассчитывать на хорошие результаты», — сказал Александр Крестинин.

Кроме сборной Таджикистана, нашими конкурентами по отборочной группе будут команды Японии, Мьянмы и Монголии. «Все они по своему тактическому рисунку разные. Все из года в год прибавляют. Сыграют роль перелеты, преимущество своего поля и климатические условия. Просто не будет нигде. Япония, например, финалист Кубка Азии — 2019. Но это не значит, что мы ей сдадимся. Наша первая задача — попасть на Кубок Азии — 2023. Желательно с этого отборочного этапа», — сообщил Александр Крестинин.