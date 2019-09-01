Мода на здоровый образ жизни. Как с нуля подготовиться к полумарафону

Забеги на 21 километр привлекают все больше кыргызстанцев. Люди бегают на равнине и в горах; в жару, дождь, снег, по ночам… В чем секрет их популярности и как к ним подготовиться новичкам, 24.kg рассказала победитель десятков соревнований, первая кыргызстанка, покорившая Ironman, тренер Юлия Фернас.

1 Сколько полумарафонов в год проходит в Бишкеке? Пять-шесть.

2 С чем связан всплеск интереса к ним? С модой на здоровье. Полумарафонам предшествуют длительные тренировки. Благодаря им у бегунов улучшается работа сердца и легких. Они избавляются от одышки, становится проще двигаться и подниматься по лестнице. С потом выходят негативные эмоции. Они живут на позитивной волне и испытывают кайф от своего нового тела.



Спортивные достижения – повод для гордости. Зачастую у бегунов есть семья и дети. Они подают родным пример, и нередко те тоже выходят на дистанцию.



На тренировках многие занимаются группами и находят друзей. Осилив полумарафон, бегать, как правило, не бросают и остаются в этой тусовке надолго.

3 Где готовят к забегам на дальние дистанции? В школах New Life и I Love Running, клубе «Азия-Бег», на занятиях у бывших и действующих профессиональных атлетов.



Самым молодым, кто приходит учиться бегу, 23-25 лет. Они считаются любителями. Профессиональные тренеры из обычных спортшкол с ними не работают. Хотя их опыт и знания любителям пригодились бы.

4 За какое время можно подготовиться к полумарафону с нуля? Минимум за семь недель. Это только чтобы преодолеть его. Если нацелились на высокий результат, надо заниматься гораздо дольше.

5 Может показаться, что бег – дело нехитрое. Неужели ему так долго учиться? К бегу надо подходить с умом. Главное — повышать нагрузки постепенно.



Бывает, на первом занятии ученики жалуются: «Бег не мое. После 200-300 метров умираю». Таким говорю бежать очень медленно. После двух-трех кругов по стадиону спрашиваю: «Тяжело?» Те ошарашенно: «Нет!» Все зависит от темпа. Можно со старта ускориться и быстро выдохнуться, а можно пробежать километр спокойно.



Первые две недели человек занимается через день, затем – шесть раз в неделю, кроме воскресенья. Тренировка идет два часа. Она включает не только бег, но и разные упражнения. Одни формируют технику бега, другие укрепляют тело. Чем ты сильнее физически, тем проще тебе при беге правильно ставить стопу. В выходные надо хорошо отдыхать — это важно для прогресса.

6 Бег — дорогое удовольствие? Нет. Достаточно футболки, шорт и хороших кроссовок. Для желающих есть много красивой экипировки и аксессуаров.



Витамины в таблетках принимать необязательно. Особенно когда доступны фрукты и овощи.

7 В Бишкеке хватает мест для тренировочных забегов? Заниматься желательно на нескольких покрытиях. Первое – грунт. Он есть в Карагачевой роще, кое-где вдоль БЧК и в предгорьях. Второе – специальная резина. Такая только на стадионе имени Д.Омурзакова (бывший «Спартак»). В раздевалки там не пускают, и туалет ужасный. Но бегуны приспособились. Третье покрытие – асфальт. С ним проблем нет (особенно любят бегуны Южную магистраль).



Зимой в городе бегать негде. Я, например, в это время перехожу в помещение и веду функциональные тренировки. Ученикам не приходится сидеть без дела.

8 Можно ли подготовиться к полумарафону самостоятельно? Да. В интернете немало информации, способной в этом помочь.



Сейчас у нас действует проект «360». Его цель – за полгода подготовить группу бегунов-любителей к Стамбульскому марафону. Ход проекта отражается в Instagram. Любой может следить за ним и что-то для себя подмечать.

9 Какие ошибки делают самоучки? Торопятся: с самого начала бегают много и быстро. Суставы, связки мышц и сердечно-сосудистая система не успевают адаптироваться к нагрузкам, и случаются травмы. Некоторые на спор бегут полумарафон после недели тренировок. Это небезопасно.

10 Благодаря бегу можно похудеть? Только вместе с диетой. В рационе должны быть белки, жиры, углеводы и определенные микроэлементы.



На первых тренировках бегуны с лишним весом рискуют травмироваться. Их мышцы не в тонусе, и вся нагрузка падает на суставы. Поэтому им лучше начинать с обычной ходьбы. Это эффективное упражнение. Если ходить со скандинавскими палочками, будут задействованы 90 процентов мышц тела, и эффект заметно усилится. Когда мышцы придут в порядок, можно приступать к бегу.