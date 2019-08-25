Кыргызстанка Юлия Фернас победила на горном ультрамарафоне в Казахстане

Кыргызстанка Юлия Фернас победила на ультрамарафоне Irbis Race — 2019. Об этом сообщил сайт соревнований.

Ультрамарафон прошел 24 августа в Алматинской области. На старт вышли 198 спортсменов из 13 стран. Им надо было преодолеть 50 километров в высокогорье. Средняя высота трассы составляла 2,8 тысячи метров над уровнем моря. Набор высоты на дистанции — более 2,6 тысячи метров.

На прохождение участникам давалось 18 часов. Юлия Фернас пробежала за 8 часов 18 минут 29 секунд, опередив ближайшую преследовательницу на 8 минут. Она стала лучшей в своей возрастной группе (30-39 лет) и абсолютном зачете среди женщин.

Неделю назад Юлия Фернас заняла третье место на велогонке в Алматы.