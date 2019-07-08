Преодолей себя! Как проходил горный полумарафон Kara Bulak Trail Fest

Трейлраннинг — модное увлечение, сочетающее в себе элементы кросса и горного бега. КР для него — это идеальное место. В Чуйской области прошел четвертый полумарафон Kara Bulak Trail Fest — праздник для любителей этого нелегкого вида спорта.

На старт вышли 120 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, России, США и Украины, чтобы преодолеть 21 километр 97,5 метра одним из трех способов: бегом, пешком (по правилам скандинавской ходьбы) или на велосипеде. Для этого надо было иметь не только сильное тело, но и дух. Спуски, где можно немного расслабиться, чередовались с крутыми подъемами. Местами ландшафт был ровным, а местами — таким, что и на внедорожнике с трудом проберешься. Вдохновляло окружение: часть дистанции пролегала мимо лесов и цветочных лугов. Шелестела листва, журчали ручьи; кое-где пасся скот. С погодой повезло — было не жарко. В нескольких местах атлеты могли перекусить и получить медицинскую помощь.

Фото 24.kg. Один из пейзажей Kara Bulak Trail Fest — 2019

Медали разыгрывались в нескольких возрастных группах и среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. В абсолютном зачете среди мужчин забег выиграл Илья Тяпкин. Его результат — 1 час 23 минуты 55 секунд. Вторым стал Азамат Нуржанов, третьим — Мурадил Токтосунов (все из КР). Среди женщин первенствовала Мария Коробицкая, на втором месте — Юлия Фернас, на третьем — Назира Бабаева (все из КР).

Супруги Илья Тяпкин и Мария Коробицкая — участники Олимпийских игр — 2016 и победители многих соревнований.

«Нынешний забег я охарактеризовал бы девизом «Преодолей себя». Сразу после финиша вернулся на трассу посмотреть, как там супруга. Стараемся выступать везде. Это нас сплачивает», — сообщил Илья Тяпкин.

«Это был мой 13-й старт с марта. Трасса нелегкая и в то же время суперская. Особой конкуренции у меня не было, но все равно получила большое удовольствие, — призналась Мария Коробицкая. — За карьеру пробежала больше 20 полумарафонов. Стремлюсь на Олимпиаду-2020».

Одной из героинь соревнований стала самоотверженная велогонщица из России Алена Пучкина. Она финишировала третьей вслед за Екатериной Степановой (Казахстан) и Ириной Казанцевой (КР).

«Ехала на резине, больше подходящей для асфальта. Сцепление на поворотах и спусках было минимальным. Примерно на 3-м километре упала. Больше минуты не могла дышать, болели ребра. Велосипед повредился, и цепь на подъемах потом постоянно слетала. Из-за этого я еще много раз падала. Однако адреналин и желание быть со всеми помогли финишировать, — заявила 24.kg Алена Пучкина. — У меня много единомышленников в спорте. Здорово проводить с ними время. Участвую в соревнованиях по маунтинбайку, шоссейным гонкам, триатлону, бегу... Энергетику, царящую на турнирах, не описать словами. Заряда хватает на всю рабочую неделю».

Среди мужчин тройку лидеров велогонки составили Валерий Копытин (КР), Сергей Гизатулин (Казахстан) и Ильшат Муллабаев (КР).

Фото 24.kg. Эпизод состязаний Kara Bulak Trail Fest — 2019

В состязаниях по скандинавской ходьбе среди мужчин до 49 лет пьедестал почета заняли Денис Алещенко (Казахстан), Иван Зеленский (КР) и Павел Блажнов (Казахстан), среди женщин — Нафиса Юлдашева, Джамиля Джаркынбаева и Айдай Рахманиан (все из КР). В категории старше 50 лет победили Виктор Грицай (Казахстан) и Гульзейнеп Мурсабекова (Кыргызстан).

«Раньше занимался бегом, и заболели колени. Три месяца назад увлекся скандинавской ходьбой. В ней нагрузки на колени щадящие, — сказал Иван Зеленский. — Сегодняшний челлендж объединил участников, и те подали хороший пример другим. Для меня это способ самореализации и победа над собой».

Олег Малик из Казахстана на дистанции упал, повредил колено и локоть. «Пошел дождь, и я поскользнулся на камнях. Ушибы мне быстро обработали и забинтовали прямо на трассе, — сообщил он 24.kg. — Ранее приезжал к вам на отдых на Иссык-Куль. А на соревнованиях впервые».

«У вас красивая природа. Идешь и наслаждаешься. Все очень доброжелательные. Ощущение, что знакомы много лет», — добавила его супруга Валентина.

Фото 24.kg. Эпизод состязаний Kara Bulak Trail Fest — 2019

Председатель правления дирекции международного марафона Мелис Надыров заявил 24.kg, что популярность трейлраннинга растет. Люди, которым приелся шоссейный бег, приходят в него в поисках новых ощущений. «Планируем войти в Международную ассоциацию трейлраннинга. Благодаря этому о наших мероприятиях и природе Кыргызстана узнает еще больше людей. Кроме того, в 2020 году хотим добавить в программу ультрамарафон на 50 километров», — заключил он.