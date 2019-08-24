Кыргызстан разгромил Узбекистан и стал чемпионом Азии по волейболу

Национальная сборная Кыргызстана по волейболу стала чемпионом Азии.

Турнир среди команд центральной зоны завершился сегодня в Катманду (Непал). В решающем матче кыргызстанцы со счетом 3:0 (26:24, 27:25, 25:19) одолели узбекистанцев.

Ранее в рамках ЧА отечественная дружина уверенно победила команды Непала, Мальдивских островов и Туркменистана. За весь турнир кыргызстанцы не проиграли ни одного сета.

Стоит отметить, что в зональном ЧА лидеры азиатского волейбола (Япония, Южная Корея, Иран и другие) не участвовали. Это турнир для развивающихся в волейбольном плане стран. Сборная КР играла на нем в пятый раз. В 2015 году она не вышла из группы, в 2016-м взяла серебро, в 2017-м — золото, в 2018-м — бронзу.