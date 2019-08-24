16:56
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Кыргызстан разгромил Узбекистан и стал чемпионом Азии по волейболу

Фото Федерации волейбола Кыргызстана. Сборная Кыргызстана по волейболу

Национальная сборная Кыргызстана по волейболу стала чемпионом Азии.

Турнир среди команд центральной зоны завершился сегодня в Катманду (Непал). В решающем матче кыргызстанцы со счетом 3:0 (26:24, 27:25, 25:19) одолели узбекистанцев.

Ранее в рамках ЧА отечественная дружина уверенно победила команды Непала, Мальдивских островов и Туркменистана. За весь турнир кыргызстанцы не проиграли ни одного сета.

Стоит отметить, что в зональном ЧА лидеры азиатского волейбола (Япония, Южная Корея, Иран и другие) не участвовали. Это турнир для развивающихся в волейбольном плане стран. Сборная КР играла на нем в пятый раз. В 2015 году она не вышла из группы, в 2016-м взяла серебро, в 2017-м — золото, в 2018-м — бронзу.
Ссылка:
просмотров: 357
Версия для печати
Материалы по теме
Сборная Кыргызстана по волейболу пробилась в финал чемпионата Азии
Сборная Кыргызстана по волейболу вышла в полуфинал чемпионата Азии
Сборная Кыргызстана по волейболу победила на старте чемпионата Азии
Команда из Кыргызстана выиграла бронзу на международном турнире по волейболу
Молодежная сборная Кыргызстана по волейболу выиграла турнир в России
«Салам-Алик» вернул себе титул чемпиона Кыргызстана среди женщин по волейболу
Упорно и непредсказуемо. Как проходил мужской чемпионат Кыргызстана по волейболу
«Спартак» стал чемпионом Кыргызстана по волейболу
Чемпион собирает друзей. В Кыргызстане прошел турнир на Кубок Дастана Шаршеева
«Салам-Алик» выиграл второй тур чемпионата Кыргызстана по волейболу
Популярные новости
Сборная Кыргызстана по&nbsp;волейболу пробилась в&nbsp;финал чемпионата Азии Сборная Кыргызстана по волейболу пробилась в финал чемпионата Азии
Подошел, ударил, забил. В&nbsp;Англии исполнили самый неспешный пенальти года Подошел, ударил, забил. В Англии исполнили самый неспешный пенальти года
Укол в&nbsp;сердце: эффектная фехтовальщица променяла Мексику на&nbsp;Узбекистан Укол в сердце: эффектная фехтовальщица променяла Мексику на Узбекистан
Сборная Кыргызстана по&nbsp;волейболу вышла в&nbsp;полуфинал чемпионата Азии Сборная Кыргызстана по волейболу вышла в полуфинал чемпионата Азии
Бизнес
Beeline запустил открытый аукцион красивых номеров Beeline запустил открытый аукцион красивых номеров
Плати автоналог просто&nbsp;&mdash; с&nbsp;приложением Balance.kg от&nbsp;Beeline Плати автоналог просто — с приложением Balance.kg от Beeline
&laquo;Персональный консьерж&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: бесплатный помощник 24/7 по&nbsp;всему миру «Персональный консьерж» от «Бакай Банка»: бесплатный помощник 24/7 по всему миру
В&nbsp;Кыргызстан прилетели четверо детей, получивших бесплатное лечение в&nbsp;Германии В Кыргызстан прилетели четверо детей, получивших бесплатное лечение в Германии