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Спорт

Сборная Кыргызстана по волейболу победила на старте чемпионата Азии

Фото Федерации волейбола Кыргызстана. Сборная Кыргызстана по волейболу

Национальная сборная Кыргызстана по волейболу победила на старте чемпионата Азии среди команд центральной зоны. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

ЧА проходит 19-24 августа в Катманду (Непал). В дебютном матче в группе A кыргызстанцы со счетом 3:0 (25:23, 25:22, 25:22) одолели непальцев. Самым результативным игроком в нашей команде был Онолбек Каныбек уулу, набравший 21 очко.

Во втором туре, намеченном на 20 августа, отечественная сборная сразится с командой Мальдивских островов.

В 2017-м на аналогичном турнире команда КР взяла золото, в 2018-м — бронзу.
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