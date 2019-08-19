Национальная сборная Кыргызстана по волейболу победила на старте чемпионата Азии среди команд центральной зоны. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

ЧА проходит 19-24 августа в Катманду (Непал). В дебютном матче в группе A кыргызстанцы со счетом 3:0 (25:23, 25:22, 25:22) одолели непальцев. Самым результативным игроком в нашей команде был Онолбек Каныбек уулу, набравший 21 очко.

Во втором туре, намеченном на 20 августа, отечественная сборная сразится с командой Мальдивских островов.

В 2017-м на аналогичном турнире команда КР взяла золото, в 2018-м — бронзу.