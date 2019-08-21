Сборная Кыргызстана по волейболу вышла в полуфинал чемпионата Азии

Национальная сборная Кыргызстана по волейболу 20 августа вышла в полуфинал чемпионата Азии среди команд центральной зоны. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

ЧА продолжается в Катманду (Непал). Во втором туре группового этапа отечественная команда со счетом 3:0 (25:15, 26:24, 25:19) разгромила сборную Мальдивских островов.

Благодаря этой победе кыргызстанцы заняли первое место в группе A. В дебютном поединке они одолели непальцев. Соперник нашей сборной по 1/2 финала определится позднее.

В 2017-м на аналогичном турнире команда Кыргызстана взяла золото, в 2018-м — бронзу.