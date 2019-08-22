Сборная Кыргызстана по волейболу пробилась в финал чемпионата Азии

Национальная сборная Кыргызстана по волейболу сегодня вышла в финал чемпионата Азии среди команд центральной зоны.

Турнир продолжается в Катманду (Непал). В 1/2 финала наши спортсмены обыграли туркменистанцев — 3:0 (25:17, 25:18, 25:22).

На групповом этапе Кыргызстан с таким же счетом победил Непал и Мальдивские острова. Соперник нашей команды по финалу определится позднее в противостоянии Мальдив и Узбекистана.

Это пятое участие кыргызстанцев в зональном чемпионате Азии. В 2015 году они не вышли из группы, в 2016-м взяли серебро, в 2017-м — золото, в 2018-м — бронзу.