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Спорт

Сборная Кыргызстана по волейболу пробилась в финал чемпионата Азии

Фото Федерации волейбола Кыргызстана. Сборная Кыргызстана по волейболу на зональном чемпионате Азии - 2019

Национальная сборная Кыргызстана по волейболу сегодня вышла в финал чемпионата Азии среди команд центральной зоны.

Турнир продолжается в Катманду (Непал). В 1/2 финала наши спортсмены обыграли туркменистанцев — 3:0 (25:17, 25:18, 25:22).

На групповом этапе Кыргызстан с таким же счетом победил Непал и Мальдивские острова. Соперник нашей команды по финалу определится позднее в противостоянии Мальдив и Узбекистана.

Это пятое участие кыргызстанцев в зональном чемпионате Азии. В 2015 году они не вышли из группы, в 2016-м взяли серебро, в 2017-м — золото, в 2018-м — бронзу.
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