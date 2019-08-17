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Спорт

«Меня душили, мне ломали руки и ноги». Чемпион по джиу-джитсу о своей карьере

Фото из архива Руслана Сагдеева. Рио-де-Жанейро, 2018 год

Руслан Сагдеев за несколько лет стал одним из ведущих джитсеров Кыргызстана. В его активе победы на многих турнирах. В июле он взял бронзу на чемпионате Азии, а скоро будет готовиться к чемпионату мира. О набирающей обороты карьере, своих вдохновителях и кумирах 21-летний спортсмен рассказал 24.kg.

В шаге от золота

— Как попали в джиу-джитсу?

— Случайно. Знакомый родителей оказался тренером и пригласил в зал. Мне было 16, и я даже не знал слова «джиу-джитсу». На пробной тренировке чуть не умер: меня душили, мне ломали руки и ноги. Но этот спорт запал в душу, и я стал им заниматься.

За 1,5 года выступил лишь на двух турнирах. Потом перешел в академию Kyrgyzstan Top Team к тренеру Муртазали Муртазалиеву. Победил на чемпионатах КР 2017 и 2018 годов и стал регулярно выезжать за рубеж. Бывал в Индонезии, Монголии, ОАЭ, России... Участвую в соревнованиях федераций IBJJF, UAEJJF и Ne-Waza.

из личного архива
Фото из личного архива. Руслан Сагдеев (четвертый слева в верхнем ряду) в составе сборной Кыргызстана на сборах. 2019 год

— Кроме бронзы на чемпионате Азии, брали медали на крупных турнирах?

— Серебро на чемпионате мира — 2018 среди молодежи. Был в шаге от золота. За 30 секунд до конца решающей схватки вел со счетом 6:0. Всего себя отдал: еле дышал, и руки не двигались. У соперника сил осталось больше, он «взорвался» и за полминуты заработал семь баллов.

Участвую также в турнирах по грэпплингу ADCC, у которого много общего с джиу-джитсу. В 2017-м победил на чемпионате Азии среди любителей, а в 2018-м взял серебро среди профи. В финале уступил опытному казахстанцу Рамазану Кусаинову. Почти 5 минут боролся с травмой — в двух местах сломал руку и порвал связку.

— Больше нравится джиу-джитсу или грэпплинг?

— Джиу-джитсу. Техника у него разнообразнее. Чем лучше им владеешь, тем проще тебе в грэпплинге.

Когда врач не указ

— На вашей странице в Instagram много фотографий из Бразилии. Жили там?

— Три месяца. Ездил туда с Муртазали Муртазалиевым при подготовке к Азиатским играм — 2018. Через какое-то время Муртазали сломал ногу и отправился домой. Я остался один, не зная ни португальского, ни английского языков. Выживал как мог. Выиграл в нескольких городах четыре золота и бронзу.

из архива Руслана Сагдеева
Фото из архива Руслана Сагдеева. Сан-Паулу, 2018 год

В первом круге турнира в Белу-Оризонти порвал трапециевидную мышцу и не мог шевелить головой. Врач велел прекратить бороться. Но я не послушал. За день выиграл девять схваток и стал чемпионом в разделах Gi и No-Gi.

— На Азиатских играх показали все, что могли?

— Нет. «Перегорел» и на старте проиграл тому же Рамазану Кусаинову.

На подготовку к играм потратил целый год и много денег. Из-за неудачи у меня опустились руки, и на три месяца бросил джиу-джитсу. Но мои братья помогли выбраться из психологической ямы.

На недавнем чемпионате были те же соперники, что и на Азиаде. Я доказал, что мог стать ее призером. Вновь боролся с Кусаиновым и взял реванш.

Федерации джиу-джитсу Кыргызстана
Фото Федерации джиу-джитсу Кыргызстана. Руслан Сагдеев (справа) на чемпионате Азии – 2019 по джиу-джитсу

— Волнуетесь перед выходом на ковер?

— Всегда. Главное — удачно начать. Как первый пот прольешь, напряжение спадает.

Команда мечты

— Часто тренируетесь?

— Дважды в день шесть раз в неделю. По утрам занимаюсь кроссфитом, укрепляю силу и выносливость, а вечерами борюсь. Правда, сейчас отдыхаю и залечиваю травму, полученную в схватке за бронзу чемпионата Азии. Соперник прыгнул мне коленом в грудь, и у меня оторвался хрящ.

Фото Руслан Сагдеев (третий справа) в составе сборной Кыргызстана. 2019 год

— Муртазали говорил мне, что заставляет подопечных пахать до потери пульса.

— Да. Мы каждый день «умираем» на тренировках. В конце аж тошнит.

Муртазали делится своей энергией, и это помогает. Он прекрасный мотиватор. На турнирах говорит: «Руслан, ты всех порвешь!» После этого никакая преграда не остановит.

— Каково быть в одной команде с такими звездами, как Муртазали и его брат Абдурахманхаджи?

— Мы как члены одной семьи. Уважаем друг друга. Высокомерия никто не проявляет.

из личного архива
Фото из личного архива. Слева направо: Муртазали Муртазалиев, Руслан Сагдеев, Абдурахманхаджи Муртазалиев

Мне с моим весом 104 килограмма трудно найти в КР спарринг-партнера. Выручает Абдурахманхаджи, хотя он почти на 20 килограммов легче. Иногда борюсь на тренировках с Муртазали.

На ЧА-2019 Абдурахманхаджи секундировал все пять моих схваток и помог взять медаль.

На трех фронтах

— Видел, как вы выставляли своих учеников на чемпионате КР — 2019. Давно тренируете?

— Год. Одно время ходил на кикбоксинг к тренеру Мирлану Ибраимову. Как-то он попросил дать ему уроки борьбы. Я согласился, и набралась целая группа. Тренировать понравилось, и это стало моей работой. Самому младшему ученику 23 года. Основной массе — 30-40 лет. Двух человек уже довел до сборной КР.

@scarfease_bjj
Фото @scarfease_bjj. Руслан Сагдеев (справа) с одним из учеников на тренировке. Начало 2019 года

— На том же чемпионате вы были рефери. Больше любите выступать, тренировать или судить?

— Выступать. Но на здешних турнирах после череды побед на международной арене не борюсь. Место в сборной себе забронировал.

Федерации джиу-джитсу Кыргызстана
Фото Федерации джиу-джитсу Кыргызстана. Руслан Сагдеев (слева) в качестве рефери на чемпионате Кыргызстана - 2019

UFC, жди!

— Впереди много соревнований?

— В ноябре поеду в ОАЭ на чемпионат мира по версии Ne-Waza.

Главная цель на ближайшие годы — выиграть ЧМ и получить черный пояс. Сейчас у меня фиолетовый.

Возможно, уже в этом году начну профессиональную карьеру в смешанных единоборствах. У меня для этого хорошая база. Буду заниматься параллельно с джиу-джитсу.

— Чем вам интересны ММА? С кем из звезд хотите побороться?

— Там хороший заработок и яркие бойцы. Например, американец Джон Джонс. Лучше него в UFC нет! Не пропускаю ни одного его боя.

Побороться хочу с бразильцем Маркусом Бучечей. Он 12-кратный чемпион мира и мой кумир.

OneLove

— У вас есть хобби?

— Почти каждый день играю в шахматы. В них, как и в джиу-джитсу, развитое мышление и тактика важнее физической силы. Немного играю на гитаре.

— Вы часто получаете травмы на турнирах. Может, стоит перейти в менее опасный спорт? В те же шахматы.

— На тренировках травмируюсь чаще. Кисти рук, колени, шея и спина — самые уязвимые места. Но травмы только укрепляют дух. Джиу-джитсу — моя One Love. Заниматься буду всю жизнь. Скорее всего, оно войдет в программу Олимпиады-2024. Хочу там победить. Уверен, у меня будет шанс.
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