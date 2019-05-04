Чемпион мира по джиу-джитсу: Чтобы стать лучшим, нужно «умирать» на тренировках

Муртазали Муртазалиев — легенда кыргызского спорта. За что бы ни взялся, везде преуспевает. В 2010 году привез в республику джиу-джитсу и быстро сделал одним из самых успешных единоборств. Как тренер подготовил много чемпионов. Как спортсмен попал в призеры большинства крупных соревнований. Недавно победил на чемпионате мира. О секретах успеха, памятных турнирах и талантливых учениках 30-летний борец рассказал 24.kg.

Наш герой — серебряный призер чемпионата Азии — 2017, чемпион Европы — 2018, бронзовый призер Азиатских игр — 2018, чемпион мира — 2019. С 2016-го главный тренер сборной Кыргызстана. Его младший брат Абдурахманхаджи — президент Федерации бразильского джиу-джитсу КР и не менее титулованный спортсмен.

Фото 24.kg. Муртазали Муртазалиев в гостях у 24.kg

В последний момент

— Сколько готовились к ЧМ-2019?

— Полтора месяца. Занимался сам и готовил семерых членов нашей сборной. Выносливость и «физику» мы укрепляли под руководством тренера по дзюдо Сергея Кладнова.

— Трудно было на чемпионате?

— Нет. В первый день, выступая среди мастеров, провел четыре схватки и даже не устал. Во второй боролся среди профессионалов и проиграл на старте — не хватило соревновательного опыта.

— Чем отличались эти категории?

— Среди мастеров боролись спортсмены 30-35 лет, а среди профессионалов возрастных ограничений не было.

Изначально планировал выступить только среди профи. В последний момент узнал, что можно записаться во вторую категорию, и сделал это. Чем больше схваток, тем больше опыта.

— Довольны результатом сборной Кыргызстана?

— В целом нет. Думал, у нас будет три медали среди профи, однако не взяли ни одной. В других категориях мои ученики выиграли золото и два серебра.

Инстинкт хищника

— Какой турнир в вашей карьере запомнился больше всего?

— Из недавних — чемпионат Европы. Там было множество мировых звезд; я уступил будущему победителю.

На Азиатских играх — 2018 отличился как спортсмен и тренер. Готовился к ним в Бразилии и получил самую страшную травму в карьере. В зале одновременно занималось 50 человек. В пылу борьбы один парень весом за 100 кг упал мне на ногу. Малую берцовую кость раздробило, порвались связки. Три месяца я ходил на костылях и в гипсе. Поправился лишь за месяц до игр.

Фото @murtazaali___. Муртазали Муртазалиев (снизу) на Азиатских играх – 2018

На Азиаде выступали с братом в одном весе. Помню, вошли в зал ожидания, где было несколько десятков борцов, и в нас проснулся инстинкт хищника. Подумали: «Сегодня вас всех разорвем». Провели по пять схваток и стали бронзовыми призерами. Возвращались в зал после каждой победы, а людей там оставалось все меньше и меньше. Это был такой кайф!

Кроме нас с братом, призерами игр стали два члена сборной Кыргызстана. Один взял золото, другой — серебро.

— Выйдя с братом в финал, боролись бы или один отдал бы победу другому?

— Я бы отдал. Перед финалом мог сказать, что получил травму, и золото досталось бы ему автоматически.

— А как же амбиции? Стать первым на таком турнире — огромное достижение.

— Ничего страшного. Победам брата радуюсь больше, чем своим.

— Когда-нибудь боролись с ним на турнирах?

— Нет. Но проводим спарринги, порой очень жесткие.

— Каково работать с братом в тандеме?

— Как глава федерации, он отлично справляется с организаторскими вопросами. Я стараюсь как надо решать тренерские. Проблем не бывает. Иногда спорим и ссоримся, однако нашим общим усилиям по развитию джиу-джитсу в КР это не вредит.

До потери пульса

— Кто из зарубежных спортсменов вдохновляет?

— Братья Жоао и Пауло Мияо из Японии. Это два страшных пахаря. Для меня они пример трудолюбия.

— У вас много спарринг-партнеров?

— Только брат. Их нехватку компенсирую тренировками до потери пульса.

Готовясь к турнирам, ежедневно занимаюсь по два часа утром и вечером. Пытаюсь довести себя до такого состояния, чтобы было невозможно двигаться. Если доведу и еще 20-30 минут продержусь на ковре, то считаю тренировку удавшейся. Когда турниров на горизонте нет, нагрузки немного меньше.

Фото @murtazaali___. Муртазали Муртазалиев (справа) на одном из турниров

Один из 12 тысяч

— В этом году еще будут важные соревнования?

— Поеду на турниры Grand Slam в Россию и Японию и, возможно, на чемпионат Азии в Монголию.

Моя главная цель — взять медаль на турнире Brasiliero. Сделать это труднее, чем победить на чемпионате мира. Там собираются 12 тысяч участников со всей Бразилии. У них нет денег для поездок куда-либо. Борются между собой в условиях жесткой конкуренции, и потому их уровень крайне высок. Кроме того, хочу победить на следующих Азиатских играх.

Фото @murtazaali___. Муртазали Муртазалиев (слева) на награждении по итогам Азиатских игр – 2018

— Недавно выступали на чемпионате КР по дзюдо. Как впечатления?

— Это был мой дебют в дзюдо. В первом круге победил за несколько секунд. Во втором выполнил прием, гарантирующий досрочный выигрыш, но мне его не засчитали. Затем присудили несколько спорных фолов и отдали победу сопернику.

Несмотря на такое поражение, впечатления приятные. Как-нибудь еще выступлю на чемпионате страны.

— Что делаете на досуге?

— Провожу его с семьей, гуляю с ребенком, смотрю кино.

Опасный человек

— Перспективных воспитанников хватает?

— Да. Особенно среди тех, кому 17-18 лет. Со временем будут блистать, однако сейчас нередко прогуливают две тренировки в неделю. Считают, что делают много и заслуживают отдыха. Я ведь и их пытаюсь довести до изнеможения. Личным примером показываю, с какой самоотдачей заниматься. Объясняю, почему надо «умирать» на тренировках и как это поможет на турнирах. Но они, видно, думают, что у меня не все дома.

— Чем джиу-джитсу привлекает ваших учеников?

— Многим оно нравится тем, что задействует их интеллект. К каждому приему подходят с умом, отмечают сходство джиу-джитсу с шахматами. Попробовав, не могут бросить. Говорят: «Как мы раньше без него жили?»

— А чем оно нравится вам?

— Это огромная сила. Мастер джиу-джитсу — очень опасный человек.

На взлет

— Боец UFC Рафаэль Физиев говорил мне, что занимался у вас.

— Да, два года.

— Многое успели ему дать?

— Он в то время выступал на любительских турнирах и учился в Академии МВД. Окончив ее, встал на распутье: дебютировать среди профи или идти работать в милицию. В КР Рафаэлю Физиеву долго не могли найти соперника. Тогда я через друзей помог ему провести бой в Китае. Он выиграл нокаутом. Затем я посоветовал ему ехать в Таиланд, где спортсмены бьются, зарабатывают и ни от кого не зависят.

Своему другу из клуба Phuket Top Team, где часто провожу сборы, отправил запись дебютного боя Рафаэля. Было важно, что в нем он побил тренера из клуба Tiger Muay Thai — злейшего врага Phuket Top Team. Его охотно взяли в этот клуб, обеспечили бесплатными тренировками и стали искать бои. Начался взлет его карьеры.

Сам себе тренер

— Трудно совмещать спортивную и тренерскую карьеру?

— Иногда да. Бывает, попадаю домой в 23.00.

— Больше нравится выступать или тренировать?

— Выступать. Если больше месяца нет практики, начинается ломка. Увы, не на всех турнирах есть категории для обладателей коричневого пояса.

— В Кыргызстане лишь три человека с коричневым поясом, и один из них вы. Когда получите черный?

— Уже могу. Знаю достаточно. Был призером многих турниров среди спортсменов с коричневым поясом, боролся с обладателями черного пояса. Обычно пояс вручается тренером. Я сам себе тренер и просто одеть его не могу. Бразильский специалист Сисеро Коста, у которого как-то занимался на сборах, недавно написал: «Приезжай, одену тебе черный пояс».

Обладателей черного пояса, одного из высших в джиу-джитсу, в стране еще нет.

Как Муртазали попал в джиу-джитсу и чего добился на раннем этапе карьеры, можно узнать из его предыдущего интервью 24.kg.