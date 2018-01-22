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Спорт

В Кыргызстане прошел чемпионат по джиу-джитсу

Джиу-джитсу в стране на подъеме — в 2017 году наши мастера завоевали пять медалей на чемпионате Азии. Впереди новые крупные старты. Накануне в Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана, ставший этапом подготовки к ним.

Участвовали 300 борцов из столицы и регионов. Среди них не только джитсеры, но и представители других единоборств. Например, дзюдо и самбо, имеющих с джиу-джитсу немало общего.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Эпизод чемпионата Кыргызстана-2018 по джиу-джитсу

«Цели соревнований — распространение нашего вида спорта, агитация здорового образа жизни и формирование сборной на сезон-2018, — сообщил ИА «24.kg» главный тренер национальной команды Муртазали Муртазалиев. — Ближайший крупный турнир, чемпионат мира, пройдет весной в Абу-Даби».

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Эпизод чемпионата Кыргызстана-2018 по джиу-джитсу

Джиу-джитсу весьма зрелищно. Атлеты активно выполняют болевые и удушающие приемы (прямо как в смешанных единоборствах), бросают друг друга на пол. Болельщики такое любят и сопровождают овациями. Но далеко не все схватки завершаются досрочно. Есть крепкие орешки, которые могут пять минут подряд пролежать на татами в тесных объятиях и не позволить противнику себя подловить.

Некоторые участники чемпионата так любят джиу-джитсу, что выступали в двух возрастных группах — молодежной и взрослой. Один из них — серебряный призер ЧА-2017 Дмитрий Новиков.

В детстве занимался разными видами — от гимнастики до бокса. Несколько лет назад остановился на джиу-джитсу. Этот вид учит уважению и самоконтролю. И он очень красивый.

Дмитрий Новиков

«Тренируюсь в клубе Kyrgyzstan Top Team у Муртазали Муртазалиева. Среди молодежи выступаю последний год и хочу забрать все медали. В то же время стремлюсь отобраться на крупные турниры среди взрослых. В планах на 2018-й — стать чемпионом мира и показать достойный результат на Азиатских играх», — рассказал ИА «24.kg» Дмитрий Новиков.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Эпизод чемпионата Кыргызстана-2018 по джиу-джитсу

Главная звезда отечественного джиу-джитсу — Абдурахманхаджи Муртазалиев. В прошлом сезоне он выиграл около 15 медалей на международной арене, в том числе «золото» на ЧА и Азиаде и «бронзу» на ЧМ. Он же является президентом федерации. Молодой, все успевает. На чемпионате КР не выступал (вероятно, из-за отсутствия конкурентов), но на татами вышел — в качестве рефери.

— Уровень участников растет?

— С каждым годом. Идет на пользу популяризация спорта и проводимые соревнования. Молодежь равняется на старших, которые показывают хорошие результаты, — отметил Абдурахманхаджи Муртазалиев. — Рост был бы еще значительнее, если бы нашему виду выделяли больше финансирования. Ребятам важно быть мотивированными и накапливать соревновательный опыт. Для этого нужно выезжать на турниры. Получается не у всех. Некоторым обидно, и они оставляют спорт.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Эпизод чемпионата Кыргызстана-2018 по джиу-джитсу

Среди взрослых в весовой категории 56 килограммов чемпионом республики стал Орозбек Сапарбеков, 62 кг — Абдыжамил уулу Алымгелди, 69 кг — Багынбай уулу Торокан. В весе 77 кг первенствовал Ришат Ахунов, 85 кг — Кылымбек Маамытов, 94 кг — Руслан Сагдеев, свыше 94 кг — Арсен Абдылдаев.
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