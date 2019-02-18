Болевые и удушающие. Как проходил чемпионат Кыргызстана по джиу-джитсу

В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по джиу-джитсу, подаривший зрителям множество напряженных схваток и ярких моментов.

Джиу-джитсу — одно из самых быстро развивающихся единоборств в КР. С каждым турниром растет массовость. Ныне на татами вышли более 300 спортсменов из всех регионов республики. Медали разыгрывались среди юношей (15-17 лет), молодежи (18-20 лет) и взрослых. Немало чемпионов и призеров международных турниров блеснули мастерством. Правда, лучшие из лучших не участвовали — давали шанс проявить себя другим. Победитель летних Азиатских игр — 2018 Торокан Багынбай уулу вдохновлял молодежь своим присутствием.

«Уровень участников чемпионата высок, схватки очень интересные, — сказал 24.kg Торокан Багынбай уулу. — У меня после прошлогоднего успеха все по-старому. Не расслабляюсь, усердно тренируюсь. Задачи на нынешний сезон — победить на чемпионатах Азии и мира».

В джиу-джитсу борются, главным образом, в партере. Можно выиграть по очкам, заработав их за определенные действия, либо досрочно, выполнив болевой или удушающий прием. Вряд ли кто-то из участников чемпионата не хотел победить вторым способом. Одним это удавалось быстро, другие несколько минут усыпляли бдительность противника неторопливыми движениями, а затем взрывались атакой.

Джиу-джитсу имеет сходства со многими единоборствами, включая грэпплинг, дзюдо и самбо, и их представители все активнее в нем пробуются.

«Я была чемпионкой Кыргызстана среди девушек, серебряным призером среди молодежи и взрослых по дзюдо. На турнирах по джиу-джитсу ранее с еще несколькими дзюдоистами участвовала в качестве судьи. В этот раз нас пригласили побороться, и мы с удовольствием согласились. Конкуренция неплохая. Буду выступать еще», — сообщила 24.kg 19-летняя Диана Хан.

Среди женщин высшую ступень пьедестала почета заняли Элзира Кадыралиева (весовая категория 49 кг), Назима Амантурова (55 кг), Асель Мусабекова (62 кг), Абдилманап кызы Бубусара (до 70 кг) и Акылкарачач Кенешбекова (свыше 70 кг).

Фото 24.kg. Эпизод чемпионата Кыргызстана по джиу-джитсу

Среди мужчин первенствовали Заир Розматов (56 кг), Сирожидин Наралиев (62 кг), Далер Марасулов (69 кг), Азамбек Шамшиев (77 кг), Достук Жолдошев (85 кг), Шахриер Идрисов (94 кг) и Осман Абдулазизов (свыше 94 кг).

«Занимаюсь четвертый год. Ранее в основном выступал на турнирах по грэпплингу, был призером чемпионатов Азии и мира. На чемпионате КР по джиу-джитсу сегодня дебютировал. Этот вид мне нравится своей универсальностью и разнообразием приемов. В будущем хочу стать чемпионом мира», — рассказал 24.kg 21-летний Азамбек Шамшиев.

Фото 24.kg. Эпизод чемпионата Кыргызстана по джиу-джитсу

«Чемпионат порадовал. Участвовали масса восходящих звезд и, как никогда, много девушек», — сказал 24.kg президент Федерации бразильского джиу-джитсу КР Абдурахманхаджи Муртазалиев.

Он напомнил, что на Азиаде-2018 сборная КР по джиу-джитсу выиграла золото, серебро и две бронзы. «Тот успех не стал для нас неожиданным, потому что мы усиленно готовились. Сыграли свою роль высокая квалификация тренеров, трудолюбие спортсменов и поддержка государства, — отметил глава федерации. — На достигнутом не останавливаемся. Одна из ближайших задач — подготовка к играм «Дети Азии — 2020». Даст бог, джиу-джитсу войдет в программу Олимпиады-2024. Будем бороться там за медали».