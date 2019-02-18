Болевые и удушающие. Как проходил чемпионат Кыргызстана по джиу-джитсу

В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по джиу-джитсу, подаривший зрителям множество напряженных схваток и ярких моментов.
Джиу-джитсу — одно из самых быстро развивающихся единоборств в КР. С каждым турниром растет массовость. Ныне на татами вышли более 300 спортсменов из всех регионов республики. Медали разыгрывались среди юношей (15-17 лет), молодежи (18-20 лет) и взрослых. Немало чемпионов и призеров международных турниров блеснули мастерством. Правда, лучшие из лучших не участвовали — давали шанс проявить себя другим. Победитель летних Азиатских игр — 2018 Торокан Багынбай уулу вдохновлял молодежь своим присутствием.
«Уровень участников чемпионата высок, схватки очень интересные, — сказал 24.kg Торокан Багынбай уулу. — У меня после прошлогоднего успеха все по-старому. Не расслабляюсь, усердно тренируюсь. Задачи на нынешний сезон — победить на чемпионатах Азии и мира».
В джиу-джитсу борются, главным образом, в партере. Можно выиграть по очкам, заработав их за определенные действия, либо досрочно, выполнив болевой или удушающий прием. Вряд ли кто-то из участников чемпионата не хотел победить вторым способом. Одним это удавалось быстро, другие несколько минут усыпляли бдительность противника неторопливыми движениями, а затем взрывались атакой.
Джиу-джитсу имеет сходства со многими единоборствами, включая грэпплинг, дзюдо и самбо, и их представители все активнее в нем пробуются.
«Я была чемпионкой Кыргызстана среди девушек, серебряным призером среди молодежи и взрослых по дзюдо. На турнирах по джиу-джитсу ранее с еще несколькими дзюдоистами участвовала в качестве судьи. В этот раз нас пригласили побороться, и мы с удовольствием согласились. Конкуренция неплохая. Буду выступать еще», — сообщила 24.kg 19-летняя Диана Хан.
Среди женщин высшую ступень пьедестала почета заняли Элзира Кадыралиева (весовая категория 49 кг), Назима Амантурова (55 кг), Асель Мусабекова (62 кг), Абдилманап кызы Бубусара (до 70 кг) и Акылкарачач Кенешбекова (свыше 70 кг).
Среди мужчин первенствовали Заир Розматов (56 кг), Сирожидин Наралиев (62 кг), Далер Марасулов (69 кг), Азамбек Шамшиев (77 кг), Достук Жолдошев (85 кг), Шахриер Идрисов (94 кг) и Осман Абдулазизов (свыше 94 кг).
«Занимаюсь четвертый год. Ранее в основном выступал на турнирах по грэпплингу, был призером чемпионатов Азии и мира. На чемпионате КР по джиу-джитсу сегодня дебютировал. Этот вид мне нравится своей универсальностью и разнообразием приемов. В будущем хочу стать чемпионом мира», — рассказал 24.kg 21-летний Азамбек Шамшиев.
«Чемпионат порадовал. Участвовали масса восходящих звезд и, как никогда, много девушек», — сказал 24.kg президент Федерации бразильского джиу-джитсу КР Абдурахманхаджи Муртазалиев.
Он напомнил, что на Азиаде-2018 сборная КР по джиу-джитсу выиграла золото, серебро и две бронзы. «Тот успех не стал для нас неожиданным, потому что мы усиленно готовились. Сыграли свою роль высокая квалификация тренеров, трудолюбие спортсменов и поддержка государства, — отметил глава федерации. — На достигнутом не останавливаемся. Одна из ближайших задач — подготовка к играм «Дети Азии — 2020». Даст бог, джиу-джитсу войдет в программу Олимпиады-2024. Будем бороться там за медали».