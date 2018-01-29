Денис Петрашов завоевал два «золота» на международных соревнованиях по плаванию

Кыргызстанец Денис Петрашов завоевал два «золота» на международных соревнованиях Euro Meet по плаванию. Об этом сообщил официальный сайт турнира.

Состязания прошли 26-28 января в Люксембурге. Участвовали 126 команд (819 спортсменов) из 26 стран. Медали разыгрывали среди юношей, юниоров и взрослых. КР представляли три юниора и одна девушка.

Фото Федерации плавания КР. Денис Петрашов — чемпион соревнований Euro Meet

Петрашов стал чемпионом на дистанциях 100 и 200 метров брассом. А в заплыве на 50 метров брассом и в абсолюте (среди десятки лучших пловцов турнира, независимо от возраста) он занял третье место. На дистанции 100 метров брассом он установил новый рекорд КР.

Кроме того, наша Елизавета Рогожникова завоевала «серебро» и «бронзу» и обновила четыре национальных рекорда.