11:36
USD 68.07
EUR 79.26
RUB 1.08
Спорт

ЧМ-2018 по футболу. Сборные Бразилии и Бельгии вышли в четвертьфинал

Сборные Бразилии и Бельгии вышли в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

ЧМ продолжается в России. Накануне прошло два поединка 1/8 финала. Бразильцы одолели мексиканцев — 2:0. Голы забили Неймар и Роберто Фирмино.

Бельгия, уступая по ходу встречи со счетом 0:2, вырвала победу у Японии — 3:2. У бельгийцев результативные удары нанесли Ян Вертонген, Маруан Феллайни и Насер Шадли, у японцев — Генки Харагуси и Такаси Инуи.

В 1/4 финала команды Бразилии и Бельгии сыграют друг с другом.

Сегодня пройдут последние матчи 1/8 финала: Швеция — Швейцария, Колумбия — Англия.

Ранее в четвертьфинал пробились сборные Уругвая, Франции, России и Хорватии. Расписание и сетка плей-офф — здесь.
Ссылка:
просмотров: 687
Версия для печати
Материалы по теме
Сомбреро, матрешка, шапка-ушанка. Что еще оставили в метро Москвы болельщики
Что будет, если совместить несколько невест с футболом, показали в Казани
Артем Дзюба и татуировка. Как отмечают футбольную победу России над Испанией
Спортивный календарь со 2 по 8 июля
Это сенсация! Сборная России по футболу победила Испанию на чемпионате мира
ЧМ-2018 по футболу. Сборные Франции и Уругвая выходят в 1/4 финала
В Казани к прилету сборной Аргентины появился портрет Лионеля Месси
Оптимисты. Россияне еще верят в победу своей сборной на чемпионате мира
ЧМ-2018 по футболу. Определились все участники плей-офф
Матч Швейцария — Коста-Рика запомнился еще и боем динозавра с мужчиной в платье
Популярные новости
Стал известен соперник сборной России по&nbsp;футболу по&nbsp;1/8 финала чемпионата мира Стал известен соперник сборной России по футболу по 1/8 финала чемпионата мира
Красота футбола. Топ-30 симпатичных болельщиц ЧМ-2018 Красота футбола. Топ-30 симпатичных болельщиц ЧМ-2018
Месси выставил Казани условие, чтобы возле гостиницы появился его портрет Месси выставил Казани условие, чтобы возле гостиницы появился его портрет
Это сенсация! Сборная России по&nbsp;футболу победила Испанию на&nbsp;чемпионате мира Это сенсация! Сборная России по футболу победила Испанию на чемпионате мира
Бизнес
Аэропорт &laquo;Манас&raquo; получил новое навигационное оборудование и&nbsp;наземную спецтехнику Аэропорт «Манас» получил новое навигационное оборудование и наземную спецтехнику
Выгодный роуминг от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; новые направления Выгодный роуминг от MegaCom — новые направления
В&nbsp;центре Токмака торжественно открылся обновленный филиал &laquo;Бакай Банка&raquo; В центре Токмака торжественно открылся обновленный филиал «Бакай Банка»
Пополняй баланс и&nbsp;выиграй до&nbsp;100&nbsp;000 сомов в&nbsp;викторине от&nbsp;MegaCom Пополняй баланс и выиграй до 100 000 сомов в викторине от MegaCom