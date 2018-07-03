ЧМ-2018 по футболу. Сборные Бразилии и Бельгии вышли в четвертьфинал

Сборные Бразилии и Бельгии вышли в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

ЧМ продолжается в России. Накануне прошло два поединка 1/8 финала. Бразильцы одолели мексиканцев — 2:0. Голы забили Неймар и Роберто Фирмино.

Бельгия, уступая по ходу встречи со счетом 0:2, вырвала победу у Японии — 3:2. У бельгийцев результативные удары нанесли Ян Вертонген, Маруан Феллайни и Насер Шадли, у японцев — Генки Харагуси и Такаси Инуи.

В 1/4 финала команды Бразилии и Бельгии сыграют друг с другом.

Сегодня пройдут последние матчи 1/8 финала: Швеция — Швейцария, Колумбия — Англия.

Ранее в четвертьфинал пробились сборные Уругвая, Франции, России и Хорватии. Расписание и сетка плей-офф — здесь.