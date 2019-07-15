«Дордой» победил «Алай» в матче за суперкубок Кыргызстана по футболу

«Дордой» 14 июля выиграл суперкубок Кыргызстана по футболу.

Суперкубок — мини-турнир из одной игры, в котором участвуют победитель чемпионата и обладатель кубка страны предыдущего сезона. В 2018 году оба трофея выиграл «Дордой», поэтому в нынешнем поединке ему противостоял серебряный призер чемпионата «Алай».

Матч проходил в Оше. На 18-й минуте «Дордой» усилиями Артура Валикаева вышел вперед. На 51-й Мирбек Акматалиев сравнял счет. На 73-й Эрнист Батырканов принес «Дордою» победу — 2:1.

Эти же команды оспаривали суперкубок в 2017-м и 2018-м. Тогда побеждал «Алай».