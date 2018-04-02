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Спорт

Ошский «Алай» выиграл суперкубок Кыргызстана по футболу

«Алай» выиграл суперкубок Кыргызстана по футболу.

Поединок за суперкубок традиционно проводится в начале очередного футбольного сезона. За победу борются команды, выигравшие в предыдущем сезоне чемпионат и кубок страны.

Чемпионом КР в 2017-м стал ошский «Алай», обладателем кубка — бишкекский «Дордой». Суперкубок они оспорили в Джалал-Абаде. 

Основное время поединка завершилось со счетом 2:2. За «Дордой» забили Ислам Шамшиев (20-я минута) и Авазбек Откеев (85-я минута), за «Алай» — Александр Мищенко (27-я минута, автогол) и Жоел Кожо (68-я минута). В дополнительное время зрители голов не увидели. В серии пенальти победил «Алай» — 4:2.

Отметим, в прошлогоднем матче за суперкубок бились эти же команды. «Алай» победил — 4:1.
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