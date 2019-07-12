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Спорт

Кыргызстанка заняла второе место на чемпионате Азии по борьбе

Кыргызстанка Нураида Анаркулова сегодня заняла второе место на чемпионате Азии среди юниорок по женской борьбе.

Она выступала в весовой категории 57 кг. В четвертьфинале победила Барти Багел (Индия), в полуфинале одолела Ти Нгуен (Вьетнам), а в финале не справилась с Андориаханако Савой (Япония).

В весе 62 кг Айбике Артыкали кызы проиграла две схватки и стала пятой.

ЧА проходит в Таиланде. Ранее Мээрим Жуманазарова (68 кг) выиграла золото, а Назира Марсбек кызы (59 кг) — серебро. Борцы греко-римского стиля взяли две серебряные награды. 13 июля стартует заключительный вид программы — вольная борьба.
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