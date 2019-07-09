Кыргызстанец выиграл серебро на чемпионате Азии по борьбе

Кыргызстанец Акылбек Талантбеков выиграл серебро на чемпионате Азии среди юниоров по борьбе.

ЧА стартовал сегодня в городе Чонбури (Таиланд). Первыми на ковер вышли борцы греко-римского стиля. Акылбек Талантбеков выступал в весовой категории 77 кг. В четвертьфинале он поборол Дилшода Омонгелдиева (Узбекистан), затем взял верх над Бахетижангом Келаном (Китай) и уступил Мохаммаду Азизу Нагуси (Иран).

Нурсултан Махмудов (63 кг) и Азат Салидинов (87 кг) проиграли схватки за бронзу и стали пятыми.

Это уже четвертый ЧА по борьбе в 2019-м: в марте проходил турнир среди молодежи (до 23 лет), в апреле — среди взрослых, неделю назад — среди кадетов.