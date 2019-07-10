У Кыргызстана второе серебро на чемпионате Азии по борьбе

У Кыргызстана второе серебро на чемпионате Азии среди юниоров по борьбе.

ЧА продолжается в Таиланде. Сегодня разыгрывается пять комплектов наград среди борцов греко-римского стиля. В весовой категории 67 кг выступал кыргызстанец Нуржигит Кенешбек уулу. В четвертьфинале он одолел Минсенга Парка (Южная Корея), затем взял верх над Умиджоном Ахроровым (Узбекистан) и проиграл Бахраму Маруфхани (Иран).

Позднее Алмазбек Бегалиев (72 кг) и Данияр Шеримбеков (97 кг) проведут схватки за бронзу.

Напомним, в первый день ЧА Акылбек Талантбеков (77 кг) принес КР первую серебряную награду.