Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова стала чемпионкой Азии по борьбе

Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова стала чемпионкой Азии среди юниорок по женской борьбе.

ЧА проходит в Таиланде. Ранее отечественные борцы греко-римского стиля завоевали два серебра. Сегодня на ковер вышли девушки. Обе кыргызстанки в своих весовых категориях добрались до финала.

Мээрим Жуманазарова выступала в весе 68 кг. Она победила Яринду Эйрланг (Таиланд), Ксин Ли (Китай) и Рин Мияджи (Япония) и взяла золото.

В категории 59 кг Назира Марсбек кызы одолела Ан Тует Тран (Вьетнам) и Жумалагу Жумалагу (Китай), уступила Анше Анше (Индия) и стала серебряным призером.

В 2018-м Мээрим Жуманазарова также победила на чемпионате Азии среди юниорок, а весной 2019-го взяла бронзу на ЧА среди взрослых.