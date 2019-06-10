Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

Борьба за победу идет в нескольких категориях в зависимости от возраста и опыта участников.

Соревнования проводятся в рамках Международных игр богатырей. Кыргызстанцы к ним готовились на недавнем чемпионате Бишкека.

Участвуют около 550 атлетов из 10 стран. Ранее азиатские первенства по данному виду спорта в Кыргызстане проводились в 2007-м и 2017-м.

B, третий тур. Санкт-Петербург (Россия)

сборная Кыргызстана — сборная Греции

На турнире играют юношеские команды. Кыргызстанцы стартовали неудачно.

A, второй тур. Москва (Россия)

сборная Сербии — сборная Кыргызстана

Это особый турнир, где нет фаворитов и аутсайдеров. У отечественной сборной не меньше шансов стать чемпионом, чем у любой другой.

Запланированы турниры по комбинированной и свободной пирамиде. Кыргызстанцы в числе фаворитов.

На корты вышли более 40 спортсменок из 20 стран. Среди них кыргызстанка Ксения Палкина. Неделю назад на другом турнире в Минске она выступила неудачно.

сборная Кыргызстана — сборная Палестины

В 2018-м, готовясь к Кубку Азии, эти команды встречались дважды — первый матч завершился вничью, второй выиграли кыргызстанцы. Нынешний поединок — этап подготовки к отбору на чемпионат мира. В текущем рейтинге ФИФА Кыргызстан идет 95-м, Палестина — 99-й.

Цели турнира — укрепление отношений между Кыргызстаном и Россией, увековечение памяти Чингиза Айтматова, популяризация кок-бору.

Чемпионат мира среди артистов по футболу. Группа A, третий тур. Москва (Россия)

сборная Венгрии — сборная Кыргызстана

Это заключительный тур группового этапа. По его итогам определится, кто продолжит борьбу за медали.

Традиционный турнир посвящен памяти Каба уулу Кожомкула. Одна из целей — подготовка к отбору на Олимпийские игры.

На помост выйдут спортсмены от 30 до 74 лет. Главный судья — чемпион мира и Азии Азизбек Куйкеев.

ITF. Фергана (Узбекистан)

Кыргызстан представляют спортсмены из федерации, возглавляемой Керимбеком Мияровым.

B, первый тур. Тебриз (Иран)

сборная Кыргызстана — сборная Таиланда

В турнире участвуют 12 команд. Возраст игроков — до 20 лет. Сборная КР пробилась сюда, став первой в своей квалификационной группе.

Соревнования посвящены Году развития регионов и цифровизации. Участники практикуются перед международными турнирами.

Медали разыгрываются в разделах «К1» и «фулл-контакт». Одна из целей — подготовка к чемпионату мира.

WEF 80 Selection 26. Бишкек, клуб Strong

Намечается 12 профессиональных поединков по кулатуу эртаймаш и пять по тайскому боксу.

B, второй тур. Тебриз (Иран)

сборная Ливана — сборная Кыргызстана

Для нашей команды это последний матч группового этапа, а для ливанцев — первый.

«Ош» — «Иссык-Куль». Ош, Академия футбола имени А.Момунова, 8.30,

«Джалал-Абад» — «Илбирс». Таш-Кумыр, стадион «Шахтер», 9.00,

«Талас» — СДЮШОР СИ. Талас, стадион имени Э.Кутманалиева, 9.00,

«Баткен» — «Каракол». Кызыл-Кия, стадион «Шахтер», 13.00.

«Академия-Лидер» — «Абдыш-Ата»;

«Алга» — «Алай»;

«Дордой» — «Илбирс»;

«Кара-Балта» — «Нефтчи».

«Баткен» — «Иссык-Куль». Кызыл-Кия, стадион «Шахтер», 8.30,

«Джалал-Абад» — СДЮШОР СИ. Таш-Кумыр, стадион «Шахтер», 9.00,

«Талас» — «Илбирс». Талас, стадион имени Э.Кутманалиева, 9.00,

«Чуй» — «Нарын». Кант, стадион «Цементник», 9.00,

«Ош» — «Каракол». Ош, Академия футбола имени А.Момунова, 13.00.