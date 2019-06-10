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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

7-11 июня. Республиканский шахматный фестиваль «Бишкекское лето». Бишкек, академия «Алтын туйун»

Борьба за победу идет в нескольких категориях в зависимости от возраста и опыта участников.

7-12 июня. Чемпионат Азии по гиревому спорту. Хива (Узбекистан)

Соревнования проводятся в рамках Международных игр богатырей. Кыргызстанцы к ним готовились на недавнем чемпионате Бишкека.

9-12 июня. Чемпионат Азии по армрестлингу. Чолпон-Ата, ФОК «Газпром»

Участвуют около 550 атлетов из 10 стран. Ранее азиатские первенства по данному виду спорта в Кыргызстане проводились в 2007-м и 2017-м.

10 июня. Международные соревнования «Мемориал Валентина Гранаткина» по футболу. Группа B, третий тур. Санкт-Петербург (Россия)

сборная Кыргызстана — сборная Греции

На турнире играют юношеские команды. Кыргызстанцы стартовали неудачно.

10 июня. Чемпионат мира среди артистов по футболу. Группа A, второй тур. Москва (Россия)

сборная Сербии — сборная Кыргызстана

Это особый турнир, где нет фаворитов и аутсайдеров. У отечественной сборной не меньше шансов стать чемпионом, чем у любой другой.

10-15 июня. Кубок мира по бильярду, второй этап. Москва (Россия)

Запланированы турниры по комбинированной и свободной пирамиде. Кыргызстанцы в числе фаворитов.

10-16 июня. Международные соревнования среди женщин по теннису. Минск (Беларусь)

На корты вышли более 40 спортсменок из 20 стран. Среди них кыргызстанка Ксения Палкина. Неделю назад на другом турнире в Минске она выступила неудачно.

11 июня. Товарищеский матч по футболу. Бишкек, стадион Д.Омурзакова, 20.00

сборная Кыргызстана — сборная Палестины

В 2018-м, готовясь к Кубку Азии, эти команды встречались дважды — первый матч завершился вничью, второй выиграли кыргызстанцы. Нынешний поединок — этап подготовки к отбору на чемпионат мира. В текущем рейтинге ФИФА Кыргызстан идет 95-м, Палестина — 99-й.

12 июня. Международные соревнования на кубок Чингиза Айтматова по кок-бору. Сергиев Посад (Россия)

Цели турнира — укрепление отношений между Кыргызстаном и Россией, увековечение памяти Чингиза Айтматова, популяризация кок-бору.

12 июня. Чемпионат мира среди артистов по футболу. Группа A, третий тур. Москва (Россия)

сборная Венгрии — сборная Кыргызстана

Это заключительный тур группового этапа. По его итогам определится, кто продолжит борьбу за медали.

13-14 июня. Международные соревнования по вольной борьбе. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Традиционный турнир посвящен памяти Каба уулу Кожомкула. Одна из целей — подготовка к отбору на Олимпийские игры.

13-16 июня. Открытый чемпионат Кыргызстана среди ветеранов по тяжелой атлетике. Токмак

На помост выйдут спортсмены от 30 до 74 лет. Главный судья — чемпион мира и Азии Азизбек Куйкеев.

13-17 июня. Кубок Евразии по таэквондо ITF. Фергана (Узбекистан)

Кыргызстан представляют спортсмены из федерации, возглавляемой Керимбеком Мияровым.

14 июня. Чемпионат Азии среди молодежи по футзалу. Группа B, первый тур. Тебриз (Иран)

сборная Кыргызстана — сборная Таиланда

В турнире участвуют 12 команд. Возраст игроков — до 20 лет. Сборная КР пробилась сюда, став первой в своей квалификационной группе.

14-16 июня. Кубок и первенство Кыргызстана по пенчак силату. Ошская область

Соревнования посвящены Году развития регионов и цифровизации. Участники практикуются перед международными турнирами.

14-16 июня. Открытый чемпионат Кыргызстана по кикбоксингу. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Медали разыгрываются в разделах «К1» и «фулл-контакт». Одна из целей — подготовка к чемпионату мира.

15 июня. Международные соревнования WEF 80 Selection 26. Бишкек, клуб Strong

Намечается 12 профессиональных поединков по кулатуу эртаймаш и пять по тайскому боксу.

15 июня. Чемпионат Азии среди молодежи по футзалу. Группа B, второй тур. Тебриз (Иран)

сборная Ливана — сборная Кыргызстана

Для нашей команды это последний матч группового этапа, а для ливанцев — первый.

15 июня. Чемпионат Кыргызстана среди женских команд по футболу, седьмой тур

«Ош» — «Иссык-Куль». Ош, Академия футбола имени А.Момунова, 8.30,
«Джалал-Абад» — «Илбирс». Таш-Кумыр, стадион «Шахтер», 9.00,
«Талас» — СДЮШОР СИ. Талас, стадион имени Э.Кутманалиева, 9.00,
«Баткен» — «Каракол». Кызыл-Кия, стадион «Шахтер», 13.00.

15-16 июня. Футбол. Кыргызская премьер-лига, десятый тур

«Академия-Лидер» — «Абдыш-Ата»;
«Алга» — «Алай»;
«Дордой» — «Илбирс»;
«Кара-Балта» — «Нефтчи».

16 июня. Чемпионат Кыргызстана среди женских команд по футболу, восьмой тур

«Баткен» — «Иссык-Куль». Кызыл-Кия, стадион «Шахтер», 8.30,
«Джалал-Абад» — СДЮШОР СИ. Таш-Кумыр, стадион «Шахтер», 9.00,
«Талас» — «Илбирс». Талас, стадион имени Э.Кутманалиева, 9.00,
«Чуй» — «Нарын». Кант, стадион «Цементник», 9.00,
«Ош» — «Каракол». Ош, Академия футбола имени А.Момунова, 13.00.
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