Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

Борьба за победу идет в нескольких категориях в зависимости от возраста и опыта участников.
Соревнования проводятся в рамках Международных игр богатырей. Кыргызстанцы к ним готовились на недавнем чемпионате Бишкека.
Участвуют около 550 атлетов из 10 стран. Ранее азиатские первенства по данному виду спорта в Кыргызстане проводились в 2007-м и 2017-м.
сборная Кыргызстана — сборная Греции
На турнире играют юношеские команды. Кыргызстанцы стартовали неудачно.
сборная Сербии — сборная Кыргызстана
Это особый турнир, где нет фаворитов и аутсайдеров. У отечественной сборной не меньше шансов стать чемпионом, чем у любой другой.
Запланированы турниры по комбинированной и свободной пирамиде. Кыргызстанцы в числе фаворитов.
На корты вышли более 40 спортсменок из 20 стран. Среди них кыргызстанка Ксения Палкина. Неделю назад на другом турнире в Минске она выступила неудачно.
сборная Кыргызстана — сборная Палестины
В 2018-м, готовясь к Кубку Азии, эти команды встречались дважды — первый матч завершился вничью, второй выиграли кыргызстанцы. Нынешний поединок — этап подготовки к отбору на чемпионат мира. В текущем рейтинге ФИФА Кыргызстан идет 95-м, Палестина — 99-й.
Цели турнира — укрепление отношений между Кыргызстаном и Россией, увековечение памяти Чингиза Айтматова, популяризация кок-бору.
сборная Венгрии — сборная Кыргызстана
Это заключительный тур группового этапа. По его итогам определится, кто продолжит борьбу за медали.
Традиционный турнир посвящен памяти Каба уулу Кожомкула. Одна из целей — подготовка к отбору на Олимпийские игры.
На помост выйдут спортсмены от 30 до 74 лет. Главный судья — чемпион мира и Азии Азизбек Куйкеев.
Кыргызстан представляют спортсмены из федерации, возглавляемой Керимбеком Мияровым.
сборная Кыргызстана — сборная Таиланда
В турнире участвуют 12 команд. Возраст игроков — до 20 лет. Сборная КР пробилась сюда, став первой в своей квалификационной группе.
Соревнования посвящены Году развития регионов и цифровизации. Участники практикуются перед международными турнирами.
14-16 июня. Открытый чемпионат Кыргызстана по кикбоксингу. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула
Медали разыгрываются в разделах «К1» и «фулл-контакт». Одна из целей — подготовка к чемпионату мира.
Намечается 12 профессиональных поединков по кулатуу эртаймаш и пять по тайскому боксу.
сборная Ливана — сборная Кыргызстана
Для нашей команды это последний матч группового этапа, а для ливанцев — первый.
«Ош» — «Иссык-Куль». Ош, Академия футбола имени А.Момунова, 8.30,
«Джалал-Абад» — «Илбирс». Таш-Кумыр, стадион «Шахтер», 9.00,
«Талас» — СДЮШОР СИ. Талас, стадион имени Э.Кутманалиева, 9.00,
«Баткен» — «Каракол». Кызыл-Кия, стадион «Шахтер», 13.00.
«Академия-Лидер» — «Абдыш-Ата»;
«Алга» — «Алай»;
«Дордой» — «Илбирс»;
«Кара-Балта» — «Нефтчи».
«Баткен» — «Иссык-Куль». Кызыл-Кия, стадион «Шахтер», 8.30,
«Джалал-Абад» — СДЮШОР СИ. Таш-Кумыр, стадион «Шахтер», 9.00,
«Талас» — «Илбирс». Талас, стадион имени Э.Кутманалиева, 9.00,
«Чуй» — «Нарын». Кант, стадион «Цементник», 9.00,
«Ош» — «Каракол». Ош, Академия футбола имени А.Момунова, 13.00.