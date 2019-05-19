В Бишкеке определились сильнейшие гиревики города

В Бишкеке завершился чемпионат города по гиревому спорту. Об этом 24.kg сообщил тренер Шамиль Яргаев.

За победу боролись 75 атлетов. Среди мужчин чемпионами стали Сабыр Мухамедрахимов (63 кг), Азиз Сулейманов (68 кг), Темирлан Байтереков (73 кг), Майрамбек Жолочиев (85 кг), Азамат Казакбаев (95 кг) и Тариэл Бакиров (свыше 95 кг). Среди девушек отличились Кылымкан Эрланбекова (58 кг), Зарина Матвиенко (63 кг), Мээрим Искенова (68 кг) и Екатерина Старикова (свыше 68 кг). Медали также разыгрывались среди юниоров и ветеранов.

«В июне собираемся в Узбекистан на чемпионат Азии. На нынешнем турнире посмотрели в деле кандидатов в команду», — отметил Шамиль Яргаев.