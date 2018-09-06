Национальная сборная Кыргызстана по футболу сыграла вничью с командой Палестины.

Товарищеский поединок прошел сегодня на столичном стадионе имени Д.Омурзакова и стал для обеих команд этапом подготовки к финальной стадии Кубка Азии-2019. Сборная КР вышла вперед на второй минуте — отличился Мирлан Мурзаев. На 39-й минуте гости сравняли счет. Итог — 1:1.

Видеозапись матча можно посмотреть здесь.

Отметим, 10 сентября в Бишкеке кыргызстанцы проведут еще один матч в рамках подготовки к Кубку Азии. Противостоять им будут сирийцы.