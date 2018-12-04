Кыргызстанцы пробились на чемпионат Азии по футзалу

Молодежная сборная Кыргызстана (до 20 лет) пробилась на чемпионат Азии — 2019 по футзалу. Об этом сообщила Федерация футбола КР.

Квалификационные состязания среди команд группы B центральной зоны завершились 3 декабря в Ташкенте. В заключительном поединке сборная Таджикистана со счетом 7:2 победила команду Узбекистана.

По итогам отбора все три команды этой группы (Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан) набрали по три очка. Наши спортсмены, которые уступили узбекистанцам (3:6) и одолели таджикистанцев (6:1), благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей заняли первое место и получили путевку в финальную стадию чемпионата Азии.