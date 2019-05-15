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Спорт

«Дордой» одержал первую победу на Кубке АФК по футболу

Фото ФК «Дордой». Команда «Дордой»

Бишкекский «Дордой» сегодня одержал первую победу на Кубке АФК по футболу.

В четвертом туре группового этапа «Дордой» дома играл с командой «Истиклол» (Душанбе). Гости усилиями Алишера Джалилова открыли счет на 29-й минуте. На 57-й Вахыт Оразсахедов восстановил равновесие, а на 77-й Мирлан Мурзаев установил окончательный счет — 2:1 в пользу хозяев поля.

Несмотря на выигрыш, «Дордой» остался на последнем месте в группе D. В первом туре он сыграл вничью с туркменским «Алтын Асыром» (1:1), затем не справился с таджикским «Худжандом» (1:3) и тем же «Истиклолом» (1:4).

В пятом туре, намеченном на 19 июня, «Дордой» встретится с «Алтын Асыром» в гостях. Шанс на выход в следующий этап турнира у нашего клуба есть.
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