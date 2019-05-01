«Дордой» крупно проиграл в третьем туре Кубка АФК по футболу

Бишкекский «Дордой» со счетом 1:4 проиграл душанбинскому «Истиклолу» в третьем туре Кубка АФК по футболу.

Матч прошел сегодня в Душанбе. В составе «Дордоя» в начале второго тайма отличился Мирлан Мурзаев. Соперник два мяча из четырех забил с пенальти.

В первом туре «Дордой» сыграл вничью с туркменским «Алтын Асыром» (1:1), затем не справился с таджикским «Худжандом» (1:3). Набрав одно очко в трех играх, «Дордой» идет последним в группе D. В следующем туре, намеченном на 15 мая, он сразится с «Истиклолом» дома.