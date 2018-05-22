В Кыргызстане сразились лучшие мастера тайского бокса

В Бишкеке завершился чемпионат Кыргызстана по тайскому боксу. Об этом сообщила президент федерации данного вида спорта КР Елена Шевченко.

Турнир посвятили Году развития регионов. Участвовало около 250 бойцов из 29 спортклубов семи областей КР, а также из Казахстана и России. «Много интересных поединков прошло. Отличную работу показали мастера спорта международного класса Мирбек Сарткалмаков, Бекжан Матысаев и Тимур Маматисаков. Техничные бои показал участник чемпионата мира Элязан Замирбеков, — рассказала Елена Шевченко. — Среди юниоров хочется особо отметить спортсменов из клуба «Кемин» (тренер Виктор Кутепов). Этот клуб занял первое общекомандное место».

«Продолжает расти количество спортклубов, готовящих девушек, — в этом году уже семь клубов выставили техничных спортсменок. Среди них лидирующую позицию занимает «Тайгер», — добавила Елена Шевченко. — Еще выше стала эффективность судейской работы. Лучшим рефери турнира признан Амангельди Талантов».

Среди взрослых чемпионами в своих категориях стали Майрамбек Кожогулов, Парпы уулу Женишбек, Таалайбек уулу Калмырза, Уларбек Бакытов, Элязан Замирбеков, Мирбек Сарткалмаков, Нурзаман Эшбаев, Тимур Маматисаков, Арген Керимбеков, Бекжан Матысаев, Манас Адиев, Чубак Туралиев, Руслан Койчуманов и Мирбек Качкынбаев.

Среди юниоров победили Темирлан Салмарбеков, Тимур Чуйков, Аскарбек уулу Азамат, Ихтияр Каниметов, Иван Савельев, Леонид Ли, Нурбек уулу Рысбек, Алишер Абасканов и Кайрат Асанакунов. Среди девушек первенствовали Диана Турарова, Валентина Карнаухова, Асысаридин кызы Мираида, Гульзат Кокуева и Наталья Аблова.

«Впереди у нас чемпионат мира среди студентов, который пройдет 23-29 июля в Таиланде. Туда поедут Бекжан Матысаев, Арген Керимбеков, Элязан Замирбеков и Уларбек Бакытов», — заключила Елена Шевченко.