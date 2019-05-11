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Спорт

Дарья Маслова выиграла международный марафон ШОС на Иссык-Куле

Фото 24.kg. Дарья Маслова радуется победе на иссык-кульском марафоне

Кыргызстанка Дарья Маслова сегодня выиграла международный марафон ШОС на Иссык-Куле.

В забегах на разные дистанции участвуют около 3 тысяч человек из 27 стран. На дистанции 42 километра 195 метров среди мужчин тройку призеров составили Адилет Кыштакбеков (Кыргызстан), Шохрух Давлятов и Андрей Петров (оба из Узбекистана). Итоговое время победителя составило 2 часа 26 минут 20 секунд.

Дарья Маслова с результатом 2 часа 41 минута 36 секунд стала лучшей среди женщин.

На втором месте Юлия Андреева (Кыргызстан), на третьем — Инли Пан (Китай).

Это третий марафон Дарьи в карьере и первый на Иссык-Куле. «Спасибо тренерам за то, что здорово готовят к соревнованиям, и мужу, который ждет месяцами, пока я в поездках», — сказала она после финиша.

В марте Дарья выиграла полумарафон в Ташкенте, в апреле — в Душанбе. Она также чемпионка Азиатских игр — 2018, многократная чемпионка Азии, победительница Всемирной универсиады.
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