На лечение борца Акжола Махмудова потратят около 1,5 миллиона сомов

Борец греко-римского стиля Акжол Махмудов получил травму.

Акжолу Махмудову 19 лет. Он чемпион Азии среди кадетов, юниоров и взрослых, чемпион мира среди кадетов, серебряный призер летних Азиатских игр и один из самых вероятных претендентов на завоевание медали на Олимпиаде-2020.

По данным Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР, на сборах при подготовке к очередным соревнованиям Акжол травмировал колено.

«На лечение в Германии требуется около 1,5 миллиона сомов. Госагентство выделит их», — отметили в ГАМФКиС.