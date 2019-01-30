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Спорт

Иззат Артыков и компания. Кто стал чемпионом Кыргызстана по тяжелой атлетике

Фото 24.kg. Иззат Артыков на чемпионате Кыргызстана – 2019 по тяжелой атлетике

В 2019-м представители многих видов спорта начинают борьбу за путевки на Олимпиаду в Токио. Среди них штангисты. С 28 по 30 января они выступали на чемпионате Кыргызстана и определяли кандидатов в сборную, которая будет ездить на отборочные турниры.

На помост столичной СДЮСШОР по тяжелой атлетике вышли около 100 спортсменов из Бишкека и регионов.

«Раньше, бывало, собиралось вдвое больше штангистов. В этот раз мы берем не количеством, а качеством. Выступают спортсмены не ниже первого разряда. Думаю, прозвучат новые имена, и состав сборной на 90 процентов обновится, — сказал 24.kg вице-президент Федерации тяжелой атлетики КР Уланбек Молдодосов. — Несколько штангистов из предыдущего состава сборной карьеру заканчивают. Одна из причин — отсутствие стипендии».

24.kg
Фото 24.kg. Эпизод чемпионата Кыргызстана по тяжелой атлетике

Среди женщин чемпионками стали Майрам Кыдыралиева (весовая категория 45 кг), Галина Куслина (55 кг), Зухра Курманаева (59 кг), Чолпонбек кызы Раушан (64 кг), Каныкей Жолдошбаева (71 кг), Алмазбек кызы Канымжан (81 кг), Жамиля Сарыбаева (87 кг) и Умида Хатамова (свыше 87 кг).

Зухра Курманаева подняла 70 килограммов в рывке и 90 килограммов в толчке, показав один из лучших результатов среди всех участниц, независимо от весовой категории.

«Говорят, тяжелая атлетика не женский вид спорта. Но мне она интересна. Нравится выходить на помост и бороться с весом на штанге, — сообщила 24.kg 24-летняя Зухра Курманаева. — Занимаюсь четыре года и сегодня в четвертый раз стала чемпионкой страны. Любимое упражнение — толчок (личный рекорд — 115 кг). Хочу попасть на Олимпийские игры».

ГАМФКиС
Фото ГАМФКиС. Часть участников чемпионата Кыргызстана по тяжелой атлетике

Не во всех видах спорта ведущие атлеты КР выступают на местных турнирах. Некоторые берегут силы для зарубежных стартов или просто не считают нужным лишний раз напрягаться. К счастью, чемпион Азии — 2016 Иззат Артыков звездной болезнью не страдает. Держит себя в тонусе и подает пример молодым. Он выиграл чемпионат страны в прошлом году и в этот раз защитил титул. Между двумя национальными первенствами завоевал бронзу на Азиатских играх. На сегодня он один из сильнейших тяжелоатлетов мира в весе 67 килограммов. Словно и не было длительной дисквалификации, последовавшей за допинговым скандалом на Олимпиаде — 2016.

«Полтора года не тренировался и потерял форму. Пришлось здорово потрудиться, чтобы восстановить ее и добиться хорошего результата на Азиатских играх. На этом не останавливаюсь и продолжаю упорно заниматься. Есть огромное желание попасть на Олимпиаду в Токио. Впереди много турниров, где будет возможность заработать рейтинговые очки. На самой Олимпиаде постараюсь стать чемпионом», — сказал 24.kg Иззат Артыков.

В остальных категориях первенствовали Чойбек Сартбаев (55 кг), Муратбек уулу Эшимбек (61 кг), Сергей Денисенко (73 кг), Эмиль Молдодосов (81 кг), Сергей Комышев (89 кг), Павел Симачев (96 кг), Бекдоолот Расулбеков (102 кг), Азат Таштанбеков (109 кг) и Вячеслав Шайнуров (свыше 109 кг).

24.kg
Фото 24.kg. Эпизод чемпионата Кыргызстана по тяжелой атлетике

«В 2018-м международная федерация поменяла правила отбора на Олимпиаду. Раньше можно было успешно выступить на одном отборочном турнире, завоевать лицензию командой и самим определить, кого из ее членов отправить на ОИ. Выбор давался нелегко: штангисты, оставшиеся за бортом Олимпиады, порой завершали карьеру. Теперь лицензии разыгрываются в личном зачете, и такой проблемы не будет. Чтобы попасть на Игры, спортсмен должен показать хороший результат, минимум, на пяти-шести рейтинговых турнирах в год. Систему отбора изменили, чтобы усилить контроль за штангистами — сколько будут выступать, столько у них будут брать допинг-пробы, — пояснил Уланбек Молдодосов. — Ближайший лицензионный турнир пройдет в начала февраля в Таиланде. Туда отправятся четыре кыргызстанца».
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