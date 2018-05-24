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Спорт

Иззат Артыков стал чемпионом Кыргызстана по тяжелой атлетике

Фото ГАМФКиС. Иззат Артыков на чемпионате КР-2018

Иззат Артыков выиграл чемпионат Кыргызстана по тяжелой атлетике. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Турнир прошел 21-23 мая в Бишкеке с участием 88 спортсменов. Его посвятили Году развития регионов. Иззат Артыков, у которого на Олимпиаде-2016 нашли допинг, вернулся на помост после дисквалификации и стал чемпионом в весовой категории 69 кг. По сумме двух упражнений он осилил 297 килограммов.

Кроме того, чемпионами среди мужчин стали Чойбек Сартбаев (56 кг), Кадырбек Айтпеков (62 кг), Эмиль Молдодосов (77 кг), Сергей Комушев (85 кг), Бекдоолот Расулбеков (94 кг), Вячеслав Шайнуров (105 кг) и Жылдызбек уулу Дастан (свыше 105 кг).

Среди женщин победили Татьяна Усова (48 кг), Жаныл Окоева (53 кг), Гульнур Мейманова (58 кг), Зухра Курманаева (63 кг), Татьяна Мельниченко (69 кг), Алмазбек кызы Канымжан (75 кг) и Амаль Сарыбаева (свыше 75 кг).
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